Российских экоактивистов наградят денежными призами

Победители «Зеленой премии» получат гранты на свои проекты

Российский экологический оператор вместе с партнерами «Зеленой премии» наградит победителей конкурса денежными призами. На вознаграждение смогут рассчитывать лучшие проекты, прошедшие очный отбор. Об этом сообщил генеральный директор публично-правовой компании Денис Буцаев.

«В прошлом году „Зеленая премия“ показала, насколько она востребована для отрасли, и в 2022 году мы решили сделать конкурс еще привлекательнее для экоактивистов. Одним из новшеств стала возможность получить денежный приз. Для участников организуют очный этап отбора, до него дойдет по три лучших проекта в каждой номинации. Участники очного отбора смогут рассчитывать на вознаграждения, которые им предоставят на развитие их проектов. Точные суммы мы объявим позднее. Но важно, что также победители смогут рассчитывать на экспертизу своих проектов и возможность представить их в рамках Российской экологической недели осенью 2022 года», — сказал Денис Буцаев.

В июле Российский экологический оператор объявил о приеме заявок на «Зеленую премию 2022». Конкурс выявит лучшие проекты, направленные на популяризацию осознанного потребления и правильного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Участники поборются в шести номинациях „Общественные проекты“, „Корпоративные проекты“, „Образовательные проекты“, „Просветительские проекты“, „Технологические и цифровые проекты“ и „Регионы России“. „Технологические и цифровые проекты“ стала новой в 2022-м году. Номинация поможет найти технологические и цифровые решения, направленные на цифровизацию и развитие экологической отрасли», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Церемония награждения победителей состоится в конце года в Москве. Принять участие в конкурсе могут как юридические, так и физические лица. Заявки принимаются до конца лета. Подробности премии и форма отправки заявки — по ссылке на сайте проекта.