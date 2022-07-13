Российские заводы перейдут на альтернативное топливо

В Европе подобное топливо активно применяется на цементных заводах с максимальным замещением традиционного топлива до 85%

Отраслевая программа Минпромторга России «Применение альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве на 2022–2030 годы», в разработке которой принимал участие Российский экологический оператор (РЭО), прошла межведомственное согласование, а 34 предприятия выразили готовность принять участие в реализации пилотных проектов применения альтернативного топлива из отходов в своих производственных процессах. Это одна из четырех программ, которые поручила разработать вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Устойчивое развитие включает в себя такие приоритетные направления, как ресурсосбережение, обеспечение экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Программа охватывает цементную и металлургическую промышленность. На основе данных, предоставленных предприятиями цементной промышленности, потенциальный объем потребления альтернативного топлива из отходов на территории РФ может составить 3 млн тонн в год. Для этого предстоит модернизировать системы подачи топлива, разработать и согласовать необходимую документацию. Первичный опрос показал, что 34 предприятия готовы к частичной замене традиционных энергоресурсов альтернативным топливом из отходов. Реализация пилотных проектов на этих предприятиях уже к 2025 году сможет обеспечить применение альтернативного топлива из отходов в объеме до 1,8 млн тонн в год», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Целью программы является формирование системы производства и потребления альтернативного топлива из отходов. Программа предусматривает внесение изменений в нормативные правовые акты, нормативно-технические документы и справочники, введение мер налогового и иного стимулирования производства альтернативного топлива из отходов и его применения в цементной и металлургической отраслях. До 2024 года также будет проведена работа по оценке перспектив применения альтернативного топлива из отходов в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Направления деятельности РЭО в рамках отраслевой программы включают в себя оказание мер поддержки созданию инфраструктуры производства и применения альтернативного топлива из отходов, организацию цепочек кооперации участников рынка, формирование кластеров производства и потребления альтернативного топлива.

Использование в качестве вторичных энергетических ресурсов ТКО после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки соответствует целям федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и достижению показателя направления на утилизацию 25,2 млн. тонн ТКО к 2024 году, а также задаче по снижению полигонного захоронения. Производство альтернативного топлива из отходов является современным методом утилизации. По калорийности такое топливо сопоставимо с углем и газом, так 1,7-2 кг альтернативного топлива из отходов может замещать 1 куб. м. природного газа. Кроме того, альтернативное топливо из отходов — возобновляемый источник энергии, который обладает относительно низкой себестоимостью и широкой сырьевой базой для его производства.

В Европе альтернативное топливо активно применяется на цементных заводах с максимальным замещением традиционного топлива до 85%. На цементном заводе Dückerhoff в г. Ленгерих (Германия) доля альтернативного топлива составляет примерно 60% от общего расхода топлива, на цементном заводе Rüdersdorf (Германия) — до 70%, на цементном заводе Wietersdorf (Австрия) — более 50%, а на цементном заводе Zementwerke Rrogbeumker (Германия) — 100%.

Природный газ в европейской цементной промышленности используется только как резервное или как вспомогательное топливо — для поддержки горения трудно сгораемого топлива, углеродсодержащих отходов и розжига печей. Цементные заводы в Европе получают горючие отходы даже с доплатой за их утилизацию, так как использование печей цементных заводов для этой цели обходится как местным властям, так и предприятиям дешевле, чем вывоз мусора на объект захоронения.

В производство альтернативного топлива из отходов планируется вовлечь как отходы сортировки твердых коммунальных отходов, так и другие горючие компоненты отходов промышленных предприятий.

В апреле 2022 года РЭО совместно с Минстроем России, Минпромторгом России и Минсельхозом России приступил к подготовке четырех отраслевых программ в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Программы предполагают применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ.