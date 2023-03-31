Экология 31 марта 2023, 14:58 Российские волонтеры провели экоакции в 48 субъектах РФ ко Всемирному дню без отходов

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Экоуроки, мастер-классы по переработке, сбор вторсырья, игры, эстафеты и викторины прошли в 48 субъектах РФ в День без отходов 30 марта. Эковолонтеры, студенты и педагоги провели их при поддержке Российского экологического оператора.

«Мероприятия от волонтеров-экологов и студенческих клубов „Зеленой лиги“ прошли при поддержке РЭО 30 марта по всей стране — в 48 субъектах РФ. Волонтерские акции охватили 14 регионов, студенческие — 11 регионов, еще в 39 субъектах РФ прошли более 300 интерактивных занятий для школьников. В мероприятиях приняли участие тысячи человек, многие из которых это активная часть молодежи. В рамках формирования экономики замкнутого цикла очень важно делать упор на экопросвещение, особенно среди молодых граждан нашей страны», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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При поддержке эковолонтеров движения «Делай!» в 14 регионах России прошло 28 мероприятий, в которых приняли участие около 1000 человек. В День без отходов активисты провели выставку арт-объектов из вторичного сырья, две деловые экологические игры «Завод», четыре эстафеты по сдаче экологических нормативов «экоГТО», шесть экоуроков по сортировке и переработке отходов, 11 мастер-классов по раздельному сбору отходов и их переработке, два субботника и сборы макулатуры и ветоши. Также в рамках Дня без отходов прошла XXIX Областная общественная экологическая конференция «Сохраним природную среду и культурное наследие Вологодской области».

«В марте РЭО запустил новый проект по экопросвещению среди студентов „Зеленая лига“. День без отходов показал хорошие результаты по вовлечению российских учебных заведений в экологическую повестку. Так, за сутки студенты собрали 982 кг вторсырья, а всего в мероприятиях 30 марта участвовали более 600 студентов 12 вузов в 11 регионах. Благодарим всех за участие и ждем на следующих акциях», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

Студенты также собрали 6 пятилитровых бутылок пластиковых крышечек, провели 3 мастер-класса, 1 урок для школьников, кинопоказ, деловую игру «Завод», экологическую эстафету #ЭкоГТО и своп-вечеринку.

В школах в рамках проекта «ЭкоХод» прошло 300 интерактивных занятий по материалам «Зеленая школа», которые были подготовлены РЭО. А для педагогов в этот день в формате онлайн консультации прошла встреча с представителями РЭО и «Делай!», на которой обсудили формирование экологических привычек, развитие сферы утилизации отходов. Всего мероприятия охватили образовательные учреждения 39 субъектов РФ: Амурская, Архангельская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Орловская, Омская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленской, Томская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Ульяновская области, Москва, Санкт-Петербург, Республики Алтай, Башкортостан, Бурятия, Карелия, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Донецкая Народная Республика, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский и Хабаровский края.