Экология 10 марта 2023, 12:17 Российские утилизаторы смогут заказывать доставку вторсырья и отходов онлайн

Читать 360tv в

Российский экологический оператор добавил модуль логистики на Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов. Теперь участники маркетплейса могут заказывать доставку вторсырья и отходов у проверенных перевозчиков.

«Продолжаем развивать площадку по купле-продаже вторсырья и вторичных материальных ресурсов. Востребованной является услуга по доставке лотов. РЭО добавил модуль логистики, который позволит участникам площадки напрямую подать заявку на такую услугу. Мы договорились, что доставкой будет заниматься компания TRAFFIC, зарекомендовавшая себя на рынке логистических услуг. Все транспортировки являются безопасными, а грузоперевозчики верифицированы. Вы можете выбрать наиболее выгодный для себя вариант, указав необходимые фильтры. Напомню, что ЭТП была создана с целью сделать рынок по продаже вторсырья более прозрачным, а также сделать исполнение обязанности по расширенной ответственности производителей (РОП) более удобным процессом», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Реклама

Маркетплейс вторсырья гарантирует надежность и индивидуальный контроль каждого перевозчика, недобросовестных контрагентов будет ждать блокировка. Участнику будет доступно управление стоимостью перевозок и бюджетом на логистику с учетом анализа рыночных цен. Модуль позволит экономить время, так как участникам будет предоставлен доступ к пулу проверенных перевозчиков и инструментам по работе с ценой.

«У вас нет необходимости подключать сторонние каналы, искать перевозчиков, а затем их проверять на надежность, составлять и подписывать бумажный договор.

Все эти заботы мы взяли на себя, вам остается выбрать наиболее выгодное предложение. За счет одного клика вы попадаете на страницу выбора верифицированных надежных перевозчиков. Это максимально выгодный сервис. В планах упростить использование модуля и, что самое важное, снизить ручную работу пользователя», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

«Наша уникальная IT-экосистема объединяет как грузовладельцев, так и коммерческих перевозчиков. Широкий функционал позволяет сократить себестоимость транспортной логистики до 7% за счет гибкой системы торгов и большой аудитории исполнителей, а также более чем в 2 раза уменьшить время на поиск подходящей заявки. Мы уверены, что подтвердим свой статус как надежного партнера и поможем компаниям повысить эффективность своей работы, воспользовавшись нашими сервисами», — подчеркнул генеральный директор цифровой платформы TRAFFIC Михаил Петров.

Электронная торговая платформа РЭО начала работать в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. К площадке присоединились 670 игроков сферы обращения с отходами, они выставили лотов на общую сумму 586 млн рублей.