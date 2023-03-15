Экология 15 марта 2023, 15:23 Российские утилизаторы смогут страховать свои услуги на площадке по торговле вторсырья

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Российский экологический оператор добавит модуль страхования на Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП). Участники ЭТП смогут застраховать сделки по выполнению нормативов утилизации.

«В ближайшее время мы внедрим на ЭТП новый модуль — страхование. Участники площадки смогут страховать свои сделки. Это позволит уменьшить риски и увеличить запросы на покупку услуг по выполнению нормативов утилизации. Хочу напомнить, что на нашей площадке зарегистрированы только проверенные утилизаторы, входящие в реестр РЭО. Они могут предоставлять свои услуги по выполнению обязанности в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Их услуги будут застрахованы», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«На этой неделе мы запустим еще один модуль — Анализ динамики цен: уже на этой неделе мы анонсируем новый инструмент, который позволит получать анализ динамики цен на заданные фракции товаров или услуг, выставленных на площадке. Также, появится возможность выбирать отдельные регионы и анализировать ценовую динамику по заданным координатам. Кроме того, у пользователей появится возможность получать процентное соотношение представленных на ЭТП товаров или услуг, что может быть полезным для стратегического планирования по развитию бизнеса и торговли на площадке», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. К бирже ВМР присоединились свыше 650 компаний из сферы обращения с отходами, они выставили лоты на сумму 674 миллионов рублей.

Ранее на ЭТП появился модуль кредитования. Первым услугу начал предоставлять Абсолют Банк. В будущем пользователи ЭТП смогут сами выбирать, с каким банком сотрудничать, а также получат льготные ставки и другие более выгодные условия кредитования.