Экология 20 марта 2023, 12:42 Российские ученые выяснили, что ускорение круговорота воды в Арктике несет опасность для всей экосистемы

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Перемены в климате и лесные пожары в Сибири привели к ускорению круговорота воды в Арктике, что в итоге может нанести удар по всей экосистеме региона. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ГЕОХИ РАН.

Ученые проанализировали ситуацию в арктическом регионе за последние 100 лет. Они пришли к выводу, что в последние годы скорость круговорота воды увеличилась. Более того, это явление продолжает наращивать темпы. И это может привести к тому, что серьезные изменения в Арктике случатся раньше, чем это изначально прогнозировали. Главным образом, это повлияет на изменение дна. Там будут накапливаться терригенные осадки, которые образуются после попадания фрагментов суши в воду.

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«Учитывая, что Арктика не очень богата рыбой, основной пищей крупных морских млекопитающих — моржей и тюленей — являются бентосные организмы, которые живут на дне. Изменение состава дна приведет к существенным изменениям и в пищевой цепи», — сказал доктор геолого-минералогических наук ведущий научный сотрудник лаборатории радиохимии окружающей среды Валерий Русаков.

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