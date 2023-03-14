Экология 14 марта 2023, 10:10 Российских овец начнут кормить просроченными кальмарами

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Российские ученые разработали рецепты кормов из просроченных продуктов

Ученые Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова по заказу Российского экологического оператора разработали рецепты и технико-технологические карты на производство комбикормовой продукции из пищевых отходов. В результате научно-исследовательской работы были сформированы рекомендации для составления рационов кормления различных видов животных, птиц и рыб.

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«По заказу Российского экологического оператора РЭУ им. Г. В. Плеханова провел большое исследование для получения аналитических материалов, предложений по технологическим решениям переработки продуктов с истекающими или истекшими сроками годности. А также для выявления возможной продукции, получаемой в результате их утилизации. Таким образом были разработаны рецепты и технико-технологические карты на производство комбикормов из пищевых отходов для отдельных видов животных, рыб и птиц. Полученные результаты позволят наладить более эффективное обращение с отходами, в том числе образующимися в ретейле и общепите. Просроченные продукты можно возвращать в оборот в виде кормов и удобрений, что отвечает принципам экономики замкнутого цикла, формируемой в нашей стране в рамках федерального проекта», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ученые провели исследования и испытания таких пищевых отходов, как зерномучные товары (крупы, хлеб), плодоовощные товары (овощи, фрукты), яйца и яичные товары (яйца, яичная продукция), мясо и мясные товары (мясо, колбасные изделия), рыба и рыбные товары, нерыбные морепродукты (рыба, морепродукты) с истекающими или истекшими сроками годности.

Например, основными ингредиентами комбикорма-концентрата для молодняка овец старше 4 месяцев являются такие продукты с истекшим сроком годности, как пшеница, ячмень, кальмар, минтай, батон, яблоки, белокочанная капуста и другие.

Рецепты и рационы были разработаны для кормления овец и коз, рыб, крупного рогатого скота, сельскохозяйственной птицы, свиней, кроликов, нутрий, пушных зверей, дичи, лошадей.

Исследование также показало, что хлеб, гречка, свекла, капуста, морковь, яблоки, апельсины и мандарины с истекшим сроком годности, переработанные в корм, не повлияли на мутацию рыб. Эксперимент проводился для выявления эффективных методик утилизации просроченных продуктов.