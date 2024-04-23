Экология 23 апреля 2024, 15:11 Российские ученые придумали технологию переработки соломы в удобрения и стройматериалы

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Российские ученые разработали технологии, позволяющие перерабатывать рисовую солому в удобрения, строительные материалы, бумагу и аналоги стекла. В Российском экологическом операторе напомнили, что в стране реализуется программа по применению вторсырья из отходов в сельском хозяйстве.

«Производство риса сопряжено с рядом экологических проблем. Одна из них — проблема утилизации рисовой соломы. В рамках отраслевой программы „Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в сфере сельского хозяйства на 2022-2030 годы“ предусмотрен отдельный блок мероприятий по разработке и внедрению технологий утилизации рисовой соломы без сжигания. Несмотря на то, что Правительство активно поощряет адаптацию альтернативных методов обращения с отходами, все же России предстоит пройти долгий путь, прежде чем практика сжигания соломы будет полностью устранена», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В России ежегодно производится более 1 млн тонн риса (в 2023 году было собрано рекордное количество — 1,2 млн тонн). Площади земель, засеянные этой культурой, составляют более 190 тысяч гектаров.

Выращивание риса приводит к образованию значительного количества биомассы рисовой соломы (в среднем на каждую единицу производства 1 тонны зерна образуется 1,35−1,50 тонны рисовой соломы) на полях в процессе сбора урожая, которая подвергается сжиганию в открытом грунте.

«Основным методом обращения с рисовой соломой является ее сжигание на сельскохозяйственных полях. В процессе сжигания рисовой соломы в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества, которые формируют эффект „черного неба“. Загрязняющие вещества, выделяемые при горении, содержат черный углерод (сажу), опасные канцерогенные газы», — добавил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Уральский государственный лесотехнический университет разработал технологию получения целлюлозы из рисовой соломы и шелухи. После предварительной обработки соломы для удаления диоксида кремния из сырья химическим способом удаляют лигнин и получают целлюлозу высокого качества. Из такой целлюлозы с высокой прочностью и белизной можно изготавливать бумагу или направлять ее на химическую переработку.

РХТУ им. Д. И. Менделеева разработал технологическую схему переработки рисовой шелухи и соломы с получением композиционных строительных и теплоизоляционных материалов. Ученые вуза также при выделении из рисовой шелухи и соломы диоксида кремния синтезировали натриевые жидкие стекла, которые по своим свойствам идентичны характеристикам стекол, используемых в промышленности.

Согласно данным ФГБНУ «Федеральный научный центр риса», в России перспективным и экологически обоснованным является использование рисовой соломы в качестве органического удобрения. В рисовой соломе накапливается значительное количество азота, фосфора и калия, и при вывозе соломы с полей большая часть этих элементов будет безвозвратно отчуждаться, что приведет к еще большему снижению почвенного плодородия и увеличению затрат на внесение повышенных доз минеральных удобрений.Таким образом, при регулярном внесении измельченной соломы - запашке соломы в пахотные земли с использованием специального оборудования — в почве увеличивается содержание гумуса, улучшаются физические и биохимические свойства почвы, ее рыхлость и влагоемкость.

В России ценная сельскохозяйственная культура возделывается в 8 регионах. Ключевой регион-производитель — Краснодарский край (69,2%), в меньших объемах рис производится в Республике Дагестан (11,1%), Ростовской области (8,5%), Республике Адыгея (4,6%), Астраханской области (3,1%), Приморском крае (1,5%), Республике Калмыкия (1,1%) и Чеченской Республике (0,9%).