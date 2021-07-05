Российские ученые отправят экспедицию из-за кожных заболеваний байкальских нерп

Ученые обнаружили на шкурах байкальских нерп признаки возможного заболевания кожи. Поэтому в августе запланирована экспедиция, которая поможет понять, что случилось с редким животным. Об этом ТАСС рассказал директор Байкальского музея Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН Александр Купчинский.

Сотрудники музея заметили изменения на кожных покровах нерп благодаря данным с видеокамер, установленных на побережье Байкала. Ученые ведут видеонаблюдение за этими животными с 2007 года, онлайн-трансляция доступна на сайте музея.

«Наши специалисты обнаружили, что где-то с осени 2020 года или какое-то кожное заболевание [среди нерп] начало прогрессировать, или еще что-то [произошло]. Запланировали на август экспедицию, чтобы взять пробы. Уже есть договоренность с лабораторией на дерматологические анализы, чтобы посмотреть, что это за непонятные проявления, дерматит или еще что-то», — сказал Купчинский.

Байкальская нерпа — эндемик, один из трех видов пресноводных тюленей в мире. Из-за чрезмерной охоты и браконьерства байкальские нерпы оказались на грани исчезновения — до 2007 года нерпа была промысловым видом, ее мех очень ценился. После отмены массовой добычи численность нерпы выросла, сейчас популяция насчитывает до 130 тысяч особей.

Массовая гибель байкальской нерпы была также зафиксирована В 1987–1988 годах. Тогда в результате распространения инфекции среди популяции погибло от 10 до 15 тысяч особей.