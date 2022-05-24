Российские ученые нашли способ восстановить почву в Арктике от техногенного воздействия

Ученые из Кольского научного центра Российской академии наук (ФИЦ КНЦ РАН) и Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н. А. Аврорина РАН (Апатиты) нашли способ очистить почву вокруг комбината цветной металлургии в Субарктике, загрязненную токсичными веществами. Об этом написал RT.

В ходе эксперимента, который длился 10 лет, ученые выяснили, что очистить почву можно с помощью глинистых минералов группы серпентина. Выяснилось, что, в отличие от многих других минералов, серпентин способен длительно сорбировать тяжелые металлы и нейтрализовывать их токсические соединения в загрязненных почвах. Почву удается не только очистить, но и засадить зеленым покровом.