Экология 08 февраля 2023, 16:51 Российские ученые нашли способ перерабатывать гофрокартон 12 раз

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Ежегодно около 4 млн тонн макулатуры отправляется на утилизацию.

Ученые Пермской целлюлозно-бумажной компании выявили максимальное число раз переработки гофрокартона — 12. Исследование заказали Российский экологический оператор и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ). В РЭО отметили, что переработка макулатуры занимает особое место в формировании экономики замкнутого цикла в России.

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«РЭО заключил с ПНИПУ соглашение об установлении количества возможных циклов переработки вторсырья, в том числе упаковки. В составе ТКО, которые образуются в России ежегодно около 60 млн тонн, она занимает до половины. И чтобы снизить этот показатель, необходимо развивать экономику замкнутого цикла. Мы заказали у вуза исследование по гофрокартону. Эксперимент, исполнителем которого выступила исследовательская лаборатория Пермской ЦБК, показал, что максимально гофрокартон может быть переработан 12 раз. То есть столько раз этот вид вторсырья может возвращаться в оборот и быть использован в качестве новой продукции. Это позволяет избегать увеличение объема отходов, которые отправляются на захоронение. Такое сырье очень востребовано — с использованием макулатуры в России производится 75% упаковки из гофрированного картона. Мы высоко ценим качество исследования и его результаты по определению жизненных циклов гофрокартона», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Эксперимент был выполнен за полтора месяца. Сотрудники лаборатории доказали, что гофрокартон можно перерабатывать до 12 раз, если использовать внутримассную проклейку. Без нее первичное волокно способно выдерживать до восьми циклов переработки. После этого волокно становится непригодным к использованию.

В качестве подрядчика для проведения экспериментов по гофрокартону выступила исследовательская лаборатория Пермской ЦБК со всем необходимым оборудованием и высококвалифицированным персоналом.

Доля перерабатываемой упаковки из бумаги может вырасти до 90% после введения изменений в механизме расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП). Реформа РОП направлена на стимулирование использования макулатуры и подразумевает, что чем выше содержание вторсырья, тем меньше ставка экосбора, средства с которого идут на строительство объектов обращения с ТКО.

Ежегодно около 4 млн тонн макулатуры отправляется на утилизацию, а не полигоны. В основном на переработку попадают именно отходы упаковки. По обработке макулатуры Россия находится на уровне мировых стандартов. В стране действует порядка 90 предприятий, которые занимаются утилизацией отходов бумаги и картона.