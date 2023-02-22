Экология 22 февраля 2023, 13:54 Российские ученые нашли лучшие способы переработки просроченной еды в комбикорма

Читать 360tv в

Пищевые отходы помогут усилить продовольственную безопасность страны

Рыба, морепродукты, мясо, молоко, зерновые и плодоовощные товары с истекшим сроком годности могут быть использованы для изготовления сырья для комбикормовой продукции. Это крайне актуальное направление переработки пищевых отходов в рамках реализации национальной цели развития РФ по снижению полигонного захоронения отходов в 2 раза, отметили в Российском экологическом операторе. По заказу РЭО ученые Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова определили лучшие способы переработки. Это вываривание отходов под давлением с последующей сушкой, применения метода «сухой» экструзии, метода сушки перегретым паром, метода сушки с использованием комбинированного конвективного и СВЧ-энергоподвода.

Реклама

Реклама

«Для развития экономики замкнутого цикла в России необходимо изучить успешные практики возвращения товаров и продукции в оборот. Органика и продукты с истекающим сроком годности, которые образуются в ретейле и на предприятиях общественного питания, могут быть возвращены в хозяйственный оборот и стать кормом для животных. И если переработка фракций ТКО в нашей стране постепенно набирает обороты, то использование пищевых отходов для изготовления вторичного сырья составляет не более 10%. Захоронение таких отходов негативно сказывается на окружающей среде и здоровье населения, загрязняется воздух, почва и водные объекты. Переработка пищевых отходов позволит решить важнейшую народно-хозяйственную задачу», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Важнейшей проблемой отечественной комбикормовой промышленности является высокая импортозависимость по кормовым добавкам и компонентам. В структуре производства комбикормов по отдельным позициям, прежде всего кормовым добавкам, комбикормовая промышленность практически полностью зависит от иностранных поставщиков. Эта информация содержится в обзоре сектора технологий производства и использования кормовых добавок Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы.

Из-за дороговизны кормов наблюдается недостаток кормового протеина, необходимого для производства животноводческих продуктов. Обеспеченность высококачественными комбикормами во многом определяет уровень развития и экономику этого направления, так как в структуре себестоимости животноводческой продукции стоимость кормов достигает 65−75%. Для роста экономики требуется ускоренное развитие производства полноценных и сбалансированных комбикормов, обеспечение комбикормового производства дополнительным сырьем, имеющим высокую биологическую и физиологическую ценность.

Благодаря применению пищевых отходов в современном кормопроизводстве станет возможной глубокая переработка пищевых продуктов растительного и животного происхождения. Это также повлияет на снижение себестоимости производства основной продукции, расширение ассортимента отечественной кормовой базы.

«Пищевые продукты с истекающим сроком годности сохраняют пищевую ценность (аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы) на достаточно высоком уровне. Выбранные при исследовании способы технологической обработки и утилизации позволяют сохранить питательную, кормовую ценность, сконцентрировать отдельные полезные компоненты, снизить уровень микробиологических показателей, улучшить паразитарную чистоту и повысить потенциал к длительному хранению переработанной продукции», — сказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов

По итогам исследований сформированы рекомендации для составления рационов кормления отдельных видов животных, птиц и рыб, разработаны рецепты и технико-технологические карты на производство комбикормовой продукции из пищевых отходов основных видов пищевой продукции и определены технологии их переработки путем вываривания отходов под давлением с последующей сушкой, применения метода «сухой» экструзии, метода сушки перегретым паром, метода сушки с использованием комбинированного конвективного и СВЧ-энергоподвода.

Российский экологический оператор обеспечивает строительство 8 экотехнопарков. На их базе будут организовываться предприятия, которые позволят принимать на переработку пищевые отходы и производить полезный сырьевой продукт. В настоящее время ведутся переговоры с ретейлом о возможности поставки пищевой продукции с истекшим сроком годности.