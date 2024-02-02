Экология 02 февраля 2024, 12:57 Российские технологии по утилизации отходов будут применять в Алжире РЭО

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Пилотный проект по созданию комплексного объекта по переработке отходов (КПО) с применением российских технологий могут запустить в Алжире. Такую возможность во время рабочей встречи в Москве обсудили генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и Посол Алжира Бумедиен Геннад.

«РЭО продолжает развивать сотрудничество с Алжирской Народной Демократической Республики в области обращения с отходами. На встрече мы обсудили реализацию совместных проектов в африканской республике, в том числе пилот по созданию КПО с применением российских технологий, оборудования по сортировке и глубокой переработке пластика, стекла и органических отходов», — сообщил Денис Буцаев.

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Ранее в ходе переговоров с алжирской стороной были продемонстрированы технологии и оборудование на ряде наиболее современных объектов по обращению с отходами в России. Предварительно рассматривается проект по сортировке и компостированию отходов мощностью 500 тысяч тонн в год (по типу КПО «Нева» в Московской области) с дополнительными линиями по утилизации наиболее востребованных в Алжире вторичных ресурсов.

На встрече также обсуждали возможный визит делегации РЭО в Алжир в апреле 2024 года.

Также стороны обсудили соглашение о сотрудничестве и реализации принципов экономики замкнутого цикла между РЭО и национальным агентством по отходам Алжира (Nationale Agencie de Dechets).