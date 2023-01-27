Экология 27 января 2023, 09:12 Российские строители смогут покупать отходы на бирже

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Компания «Интер РАО» представит на Бирже золошлаковые отходы, которые применяются в строительстве и на цементных производствах.

Энергетическая компания «Интер РАО» зарегистрировалась на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных ресурсов (ЭТП), представленной Российским экологическим оператором. ПАО будет размещать на Бирже вторичных материальных ресурсов (ВМР) золошлаковые отходы, которые применяются в строительстве и на цементных производствах.

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«На ЭТП появилось полностью новое направление — золошлаковые отходы. Лоты представлены на площадке компанией в сфере энергетики „Интер РАО“. Мы рады, что к нам присоединился еще один крупный партнер. Очевидно, что в таких отходах будут заинтересованы цементные заводы, производящие из золошлаков цемент и бетон. Хочу напомнить, что большая работа проводится по линии вовлечения отходов в производство строительных материалов, в дорожное строительство. В рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ приняты четыре отраслевые программы по применению вторсырья из отходов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ. К 2030 году показатели применения вторичных ресурсов должны достичь 40% в строительстве, 50% — в сельском хозяйстве, 34% — в промышленности», — отметил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«На площадке со стороны „Интер РАО“ будут представлены такие виды отходов, как зола-уноса и материал золошлаковый из золошлаковой смеси. Данная номенклатура является типовой для золошлаковых отходов и может использоваться другими поставщиками/покупателями», — отметил руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов.

Золошлаковые отходы образуются после сжигания угля на теплоэлектростанциях (ТЭС) и котельных. Они делятся на несколько типов в зависимости от вида сжигаемого угля, способа сжигания, температуры факела, способа золоудаления, сбора и хранения золы. Зола-уноса образуется при сухом золоудалении, осаждение частиц золы происходит в циклонах и электрофильтрах, накапливается такая зола в силосах. Золошлаковая смесь образуется при совместном мокром удалении уловленной обеспыливающими устройствами золы-уноса и топливных шлаков, которые образуются в котле. В виде пульпы такая смесь направляется в золоотвал.

Широкое применение золошлаковые отходы могут получить в дорожном строительстве при создании полотна, укрепленных оснований, дорожных одежд, для возведения насыпей. Укрепление грунтов также является областью применения золошлаковых отходов. В асфальто- и цементобетонах золошлаки используются в качестве заполнителя и минерального порошка, они также применяются для гидротехнических насыпных сооружений.

В России уже действует программа применения вторсырья в дорожном строительстве, которая была разработана в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла». К 2030 году применение вторсырья в этой области должно достичь 30%. Мера направлена на снижение себестоимости строительства, эксперты оценивают, что сэкономить удастся десятки процентов.

Предприятия Группы «Интер РАО» уже доказывали эффективность золошлаков в дорожном строительстве. В частности, в 2016 году в качестве материалов при возведении насыпей мостовых сооружений в Ступинском районе Московской области была использована золошлаковая смесь весом 700 тысяч тонн с Каширской ГРЭС .А на Омской ТЭЦ-5 почти 10 лет назад была построена экспериментальная дорога с применением ЗШО протяженностью около одного километра, которая уже доказала преимущества такого стройматериала. В настоящее время решается вопрос об использовании ЗШО при строительстве Северного обхода Омска пртяженностью около 70 км.

Ранее Российский экологический оператор сообщал, что Биржа ВМР запустит индекс цен на услуги утилизации. Электронная торговая платформа РЭО начала работать в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. По данным на декабрь 2022 года, к бирже ВМР присоединились свыше 600 игроков сферы обращения с отходами.