Экология 23 марта 2023, 16:58 Российские специалисты обучат тайских переработке отходов

Читать 360tv в

Встречу с представителем Таиланда провел Российский экологический оператор

Представители Российского экологического оператора провели рабочую встречу с заместителем главы миссии — Полномочным Министром Посольства Королевства Таиланд в РФ госпожой Варапханни Дамронгмани.

Реклама

Реклама

«В 2022 году на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) мы уже обсуждали сотрудничество России с Таиландом в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На прошедшей встрече таиландская сторона выразила заинтересованность в российском оборудовании по обработке отходов и надежду на обмен технологическим опытом», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Госпожа Дамронгмани поблагодарила РЭО за приглашение на выставку оборудования по обращению с отходами Wasma и за знакомство с российскими производителями оборудования по сортировке и сбору отходов.

Представители РЭО также обсудили экологическую повестку в рамках подготовки к 8-му заседанию Смешанной Российско-​Таиландско​й комиссии по двухсторонн​ему сотрудничеству в Бангкоке.