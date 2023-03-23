23 марта 2023, 16:58
Российские специалисты обучат тайских переработке отходов
Встречу с представителем Таиланда провел Российский экологический оператор
Представители Российского экологического оператора провели рабочую встречу с заместителем главы миссии — Полномочным Министром Посольства Королевства Таиланд в РФ госпожой Варапханни Дамронгмани.
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«В 2022 году на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) мы уже обсуждали сотрудничество России с Таиландом в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На прошедшей встрече таиландская сторона выразила заинтересованность в российском оборудовании по обработке отходов и надежду на обмен технологическим опытом», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Госпожа Дамронгмани поблагодарила РЭО за приглашение на выставку оборудования по обращению с отходами Wasma и за знакомство с российскими производителями оборудования по сортировке и сбору отходов.
Представители РЭО также обсудили экологическую повестку в рамках подготовки к 8-му заседанию Смешанной Российско-Таиландской комиссии по двухстороннему сотрудничеству в Бангкоке.
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