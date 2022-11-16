Экология 16 ноября 2022, 16:02 Российские специалисты научат алжирцев перерабатывать мусор

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Представители Алжира смогут посетить мусорные заводы на территории РФ

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел встречу с Послом Алжирской Народной Демократической Республики в Российской Федерации Господином Смаилом Бенамара. На встрече обсуждалось сотрудничество в сфере обращения с отходами, а также технологическое взаимодействие ППК с крупнейшими алжирскими компаниями.

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«Обсудили сотрудничество Российской Федерации и Алжира в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На встрече подняли вопрос возможного обмена опытом с операторами по вывозу отходов, планируется изучение опыта Алжира по организации обращения с отходами на национальном уровне. Представители Алжира смогут посетить объекты ТКО на территории РФ, а российские — в Алжире. Российские специалисты смогут передать опыт по построению экономики замкнутого цикла», — отметил Денис Буцаев.

Глава Российского экологического оператора подчеркнул заинтересованность в технологическом взаимодействии с алжирскими компаниями. На встрече Посол выразил готовность помочь выстроить доверительные и плодотворные отношения между алжирскими компаниями и РЭО.