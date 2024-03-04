Экология 04 марта 2024, 14:10 Российские школьники посоревнуются в изготовлении костюмов из вторсырья РЭО

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Российский экологический оператор запустил конкурс экокостюмов с использованием вторичного сырья для детей 5−11 лет. Конкурс проводится совместно с программным комитетом всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».

«Формировать навыки грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами и раздельного сбора отходов необходимо с самого детства. Также важно, чтобы самые юные граждане России понимали, зачем нужно повторно использовать материалы. Таким образом с самого юного возраста прививаются полезные экопривычки и понимание того, как устроена экономика замкнутого цикла, формирование которой нужно для снижения отходов на полигонах», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Участниками конкурса могут стать группы ребят из детских садов и начальной школы. Они должны разработать экокостюмы из вторичного сырья, например, из старой одежды.

Конкурс проводится в три этапа в период с 1 марта по 10 июня 2024 года.

Первый этап (муниципальный) уже стартовал, он пройдет в образовательных организациях субъектов РФ на уровне дошкольного и начального общего образования с представлением работ на региональный этап.

Второй этап (региональный) — определение победителей и представление на федеральный этап. Третий (федеральный) — определение и награждение победителей, призеров и лауреатов конкурса.

«В рамках конкурса ребят познакомят с правилами грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами и раздельного сбора отходов. Новые знания дети смогут применить при создании экокостюмов, а в дальнейшем полученный опыт применить в жизни», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Также при подготовке к конкурсу ребята познакомятся с интерактивным курсом «Зеленая школа», разработанным РЭО.

Победителей наградят дипломами, грамотами или призами. С положением об участии в конкурсе можно ознакомиться на сайте.