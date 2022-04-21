Российские производители мусорного оборудования получили площадку для саморекламы

Российский экологический оператор подготовил реестр производителей отечественного оборудования в рамках программы по импортозамещению в отрасли обращения с отходами. По словам генерального директора ППК РЭО Дениса Буцаева, проект «Знай Наших» станет консолидированной площадкой по поиску необходимого оборудования для инвесторов отрасли. Сами производители отечественного оборудования получат мощный маркетинговый инструмент, который даст возможность найти клиентов, получить полезные бизнес-контакты и рассказать о производстве целевой аудитории.

«РЭО подготовил реестр в рамках программы по импортозамещению иностранного оборудования в отрасли по обращению с отходами. Эту информацию мы собираем планомерно уже достаточно долгое время. В перечень вошли 60 производителей, занимающиеся производством оборудования для транспортировки, сбора и накопления, обработки, утилизации, термического обезвреживания и размещения отходов. Больше всего отечественных компаний в реестре представлено в категории „Утилизация“. Этот реестр необходим для того, чтобы предприятия, работающие в сфере обращения с отходами без ущерба своим производственным процессам могли приобретать оборудование, произведенное на территории России взамен импортного. А что важно для самих производителей, которых так важно сейчас поддержать в новых экономических условиях, это возможность бесплатной рекламы. „Знай наших“ — это площадка для производителей отечественного оборудования, которая позволит обратить внимание инвесторов на альтернативу импортному оборудованию», — сообщил Денис Буцаев.

В РЭО провели аналитическое исследование рынка отечественных производителей оборудования отрасли, которое необходимо для выполнения поставленных целей национального проекта «Экология». Перечень указанных производителей будет размещен на сайте Российского экологического оператора в специальном разделе «Знай наших». В случае отсутствия отечественного производителя в реестре РЭО просит направлять заявку для включения на почту util@reo.ru. Она также указана на сайте «Знай Наших».

«Реестр производителей составлялся исходя из накопленной ранее в базе РЭО информации об отечественных производителях оборудования в сфере обращения с отходами, а также путем проведенной аналитической работы по мониторингу утилизаторов отходов с целью выявления доли импортной составляющей в их процессах. Необходимый критерий для попадания в реестр — производство должно быть локализовано на территории РФ. В случае отсутствия того или иного производителя в данном реестре, РЭО будет рассматривать заявки от них и далее включать в него», — отметил директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов.