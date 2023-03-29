Экология 29 марта 2023, 16:17 Российские переработчики могут гарантировать свои услуги на площадке продажи вторсырья

Читать 360tv в

Российский экологический оператор добавляет в свою электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) страховой модуль. Участники ЭТП могут поручиться за сделки по внедрению стандартов утилизации.

«В ближайшее время мы планируем внедрить в ЭТП новый модуль Страхование. Участники сайта смогут страховать свои сделки. Помните, что на нашем сайте регистрируются только проверенные пользователи, которые включены в регистрацию РЭО. Да, их услуги застрахованы», — сказал Денис Буцаев, исполнительный директор РЭО.

Реклама

«На этой неделе мы запускаем еще один модуль — Анализ движения цен: Уже на этой неделе мы анонсируем новый инструмент, который позволит нам получить анализ движения цен на определенные части товаров и услуг, предлагаемых на нашем сайте. иметь возможность выбирать отдельные регионы и анализировать динамику цен по заданным координатам.Кроме того, пользователь имеет возможность получать часть товаров и услуг, представленных на ЭТП, что на сайте стратегического планирования развития бизнеса и сделок, — сказал Заур Абдуллахимов, руководитель проектов ЭТП ППК РЭО.

Электронная торговая площадка запущена в сентябре 2022 года. Вторичные ресурсы и сырье видны на ЭТП и могут быть куплены, проданы, переработаны, куплены и заказаны для исполнения лота в РОП. В ЭТП принимают участие более 650 компаний сферы обращения с отходами, предоставив землю на сумму 674 млн рублей.

Ранее в ЭТП появился кредитный модуль. Абсолют Банк первым предложил эту услугу. В будущем пользователи ЭТП смогут не только выбирать, с какими банками сотрудничать, но и получать льготные процентные ставки и другие более выгодные условия кредитования.