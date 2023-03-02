Экология 02 марта 2023, 11:04 Российские офисы начнут оценивать по зеленому стандарту

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Российский экологический оператор разработал стандарт в сфере устойчивого развития «Зеленый офис».

На его основе компании смогут проходить добровольную сертификацию. Сертификацией будет заниматься Роскачество. Об этом на рабочей встрече договорились генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и руководитель Роскачества Максим Протасов. Встреча состоялась в рамках совместной деятельности РЭО и Роскачества.

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«Обсудили на встрече перспективные направления развития „зеленой“ сертификации в России. На данный момент система включает в себя сертификацию услуг по утилизации групп товаров и упаковки, которые утратили свои потребительские свойства, по утилизации остатков сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) для подготовки альтернативного топлива, а также услуги по утилизации органических компонентов ТКО. Функционал системы планируется расширить. Компании смогут оценить в рамках добровольной сертификации собственную политику, касающуюся ресурсосбережения офисных пространств. Для этого РЭО разработал стандарт СТО-010−012−21 „Зеленый офис“, сертификация на соответствие которому будет проводиться органом по сертификации Роскачества», — отметил Денис Буцаев.

«Зеленый офис» — стандарт для организаций по созданию экологичных офисов. Требования в стандарте направлены на экономию природных ресурсов, которые используются в офисе, создание благоприятного микроклимата для сотрудников, внедрение экологической инфраструктуры. Все это формирует имидж экологически ответственной компании.

Стандарт включает комплекс технических и мотивационных мер, которые помогут сформировать экологическую политику компании и способствуют сбережению ресурсов офиса. Среди параметров, на которые направлены меры, — требования к физическим факторам на рабочих местах, энергоэффективность и энергосбережение, ресурсосбережение, корпоративная политика, офисное пространство и обустройство, критерии оценки экологичности офиса.

«Реализация экологических проектов для Роскачества всегда была одним из приоритетов. Подведомственный Роскачеству орган по сертификации уже давно занимается сертификацией органической и зелёной продукции. В рамках совместной работы с РЭО мы также уже сертифицировали первые три компании-утилизатора на соответствие строгим стандартам, сформированным Российским экологическим оператором. Еще около 30 заявок находятся на рассмотрении. Мы будем и далее развивать систему добровольной сертификации услуг по утилизации отходов от использования товаров и упаковки, которую разработали в РЭО. Также сегодня Роскачество приняло предложение ППК РЭО участвовать в проекте „Зеленый офис“. Для этого имеются все необходимые мощности», — сообщил Максим Протасов.

Система добровольной сертификации РЭО направлена на выявление наиболее добросовестных участников отрасли обращения с отходами. РЭО является руководящим органом и создателем системы, координирует деятельность участников системы и определяет ее политику управления и развития.

Роскачество выступает в качестве органа по сертификации, отвечает за непосредственное проведение работ по сертификации, выдачу сертификатов, а также проведение проверок (плановых и внеплановых) сертифицированных объектов.

Подать заявление на прохождение добровольной сертификации можно сайте Роскачества.