Российские магистры-экологи смогут пройти стажировку в Пизе

Для этого им нужно успешно окончить программу в Университете Плеханова.

Российский экологический оператор и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова объявили о запуске магистерской программы по устойчивому развитию «ESG-трансформация предприятий». Выпускники получат возможность пройти стажировку у индустриальных партнеров. Старт обучения запланирован на 16 сентября.

«Отрасль обращения с отходами активно развивается и требует повышения квалификации как действующих кадров, так и обучения новым профессиям в области устойчивого развития. Совместно с Университетом Плеханова РЭО подготовил магистерскую программу для бакалавров и специалистов. Выпускники получат новые знания и возможность трудоустроиться в научно-исследовательские, научно-производственные, проектные организации, органы охраны природы и управления природопользованием, общеобразовательные и специальные учебные заведения. Для них также будут открыты дополнительные возможности в виде стажировки в Пизанском университете и у индустриальных партнеров с дальнейшим трудоустройством. Обучающиеся могут получить дополнительное образование и поучаствовать в бизнес-проектах от Центра развития компетенций в области fashion-индустрии и fashion-ритейла», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Программа «ESG-трансформация предприятий» рассчитана на выпускников бакалавриата и специалитета. Они изучат такие профильные дисциплины, как карбоновая политика и защита окружающей среды; технологии использования и утилизации отходов; методология и методы исследования в сфере экологии и природопользования; информационные технологии и системы в сфере экологии и природопользования.

Программа отличается рядом преимуществ, среди которых преподавание некоторых дисциплин на английском языке, освоение цифровых технологий и современных методов исследования широкого перечня объектов, овладение практическими навыками эффективного менеджмента и управления продуктами, современные лаборатории с высокотехнологичным оборудованием, мультидисциплинарный подход к освоению компетенций.

Вступительные испытания принимаются по таким дисциплинам, как «Экология и экологический мониторинг», «Основы природопользования». Программа будет действовать на базе Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» при университете Плеханова. Обучение начинается 16 сентября, продлится 2 года 5 месяцев. Документы можно подать удаленно через кабинет абитуриента на сайте rea.ru.

https://www.rea.ru/ru/org/faculties/Vysshaja-inzhenernaja-shkola-Novye-materialy-i-tekhnologii/Pages/ESG-transformatsiya-predpriyatiy.aspx