Экология 11 июля 2023, 09:35 Российские компании помогут обучать магистров в области устойчивого развития

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Совместная магистерская программа Российского экологического оператора и Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова «ESG-трансформация предприятий» будет включать в себя сотрудничество с институтами Российской академии наук, группой «Эколайн», компанией «Упаковочные Технологии» и другими организациями, чья деятельность направлена на устойчивое развитие.

«Обучающиеся по программе „ESG-трансформация предприятий“ смогут развить свои компетенции по формированию стратегии, направленной на развитие компании в контексте ESG. Обучение включает в себя цифровые технологии и современные методы исследования, правовые аспекты экологического мониторинга, практические навыки эффективного менеджмента и управления. Партнерами программы, которые будут способствовать приобретению новых навыков у обучающихся, стали действующие организации в сфере науки, отрасли обращения с отходами и вторичными ресурсами», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Партнерами программы стали институты РАН — Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля (ИБХФ), Институт Проблем Химической Физики (ИПХФ), Институт химической физики имени Н. Н. Семенова, Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН), а также Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий (НИИЭМИ).

От отрасли по обращению с отходами и производству продукции с применением вторсырья в качестве партнеров представлены группа ПОЛИПЛАСТИК (крупнейшее производство полиэтиленовых труб в СНГ), российское производство наносиликатов и полимерных композиций на их основе АО «МЕТАКЛЭЙ», компания «ОПТИКОМ» (производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса), компания «Упаковочные Технологии» (продажа и производство пищевой упаковки), группа «Эколайн» (операторы по обращению с отходами), компания PolyER (производство полимерных упаковочных изделий для любых видов пищевой продукции).

В числе преподаваемых дисциплин — карбоновая политика и защита окружающей среды, технологии использования и утилизации отходов, информационные технологии и системы в сфере экологии и природопользования, системы менеджмента в экологической безопасности, экологическая оценка и экспертиза, биохимическая экология, физические и химические свойства природных сред и другие.

Окончившие магистратуру смогут создавать новые продукты в соответствии с общей стратегией компании и потребностями целевой аудитории потребителей, генерировать идеи и гипотезы, планировать работы и комплексный многофакторный анализ производственных процессов на всех этапах создания продуктов, создавать инновационные подходы к решению нетривиальных производственных задач.

Научно-исследовательские работы будут проводиться по таким тематикам, как биоразлагаемые гибридные пластики, биосовместимые полимерные материалы медицинского и гигиенического назначения, новые экологически безопасные технологии получения и модификации эластомеров и резин.

Срок обучения — 2,5 года, очно-заочная форма обучения. Дополнительная информация о программе магистратуры «ESG-трансформация предприятий» представлена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова. Контактное лицо по вопросам обучения по программам магистратуры — Уткина Александра Сергеевна, заместитель директора Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии», 8 (495) 800-12-00 доб. 1629, адрес электронной почты: gotowish@rea.ru.