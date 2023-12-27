Экология 27 декабря 2023, 16:30 Российские инвесторы в экологию заработали 1,6 млрд рублей в 2023 году РЭО

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Российский экологический оператор выплатил в 2023 году владельцам облигаций, выпущенных с целью финансирования проектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), купонный доход в размере 1,6 млрд рублей.

«Сумма выплаченного владельцам облигаций накопленного купонного дохода по облигациям РЭО составила 1,6 млрд рублей. Столько денег инвесторы в экологию заработали в 2023 году. Мы видим, что сфера экологии, в частности отрасль по обращению с отходами, привлекательна для инвесторов, такая работа будет продолжена в этом направлении и в будущем», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Ставка купона по облигациям определяется на основании значения ключевой ставки Банка России. Средства от выпущенных облигаций РЭО направляются на создание новых объектов обращения с ТКО. В 2023 году РЭО выпустил облигации на сумму около 30 млрд рублей и направил полученные средства на оказание поддержки в форме льготных займов инвестиционным проектам по созданию и модернизации объектов по обработке и утилизации ТКО.

«Выплата накопленного купонного дохода по выпущенным облигациям производится в рамках федеральной меры поддержки по субсидированию купона. Средняя ставка доходности по облигациям составила КС+3,3% годовых», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Субсидия, направляемая РЭО в рамках Постановления Правительства № 906, позволяет компенсировать расходы на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки ЦБ.