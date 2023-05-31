Экология 31 мая 2023, 13:01 Российские экологи помогут ООН бороться с загрязнением планеты пластиковым мусором

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В совместной разработке международного соглашения ООН примут участие представители РЭО.

29 мая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже начала работу вторая сессия Межправительственного переговорного комитета по разработке международного юридически обязательного соглашения по борьбе с загрязнением окружающей среды, в том числе морской, пластиковым мусором. Она продлится с 29 мая по 2 июня 2023 г. В работе сессии в составе российской делегации принимает участие советник генерального директора РЭО по вопросам экологического мониторинга Сергей Егоршев и заместитель PR-директора — начальник отдела по международному сотрудничеству Максим Котельников. В состав российской делегации также вошли представители МИД России, МПР России, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, научного сообщества.

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«Целью Соглашения является не ликвидация производства или использования пластика или затруднение международной торговли, а решение вопроса загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По оценке ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) загрязнение пластиком уже сегодня является глобальной экологической проблемой, которая негативно влияет

на экологические, социальные, экономические и медицинские стороны устойчивого развития всех без исключения стран. Примерно 7 миллиардов из 9,2 миллиарда тонн пластика, произведенного с 1950 по 2017 год, стали пластиковыми отходами, которые оказались на свалках или брошены.

Около 98% одноразовых пластиковых изделий производятся из первичного пластика. По прогнозам ЮНЕП уровень выбросов парниковых газов, связанных

с производством, использованием и удалением пластмасс, произведенных на основе ископаемого топлива, вырастет на 19% от мирового углеродного бюджета к 2040 году.

При продолжении текущего сценария обращения с пластиковыми отходами

их количество, поступающее в водные экосистемы, по оценкам экспертов, может почти утроиться с 9−14 миллионов тонн в год в 2016 году до прогнозируемых 23−37 миллионов тонн в год к 2040 году.

Он также подчеркнул, что одними из важных положений будущего Соглашения должны стать организация мониторинга загрязнения пластиком в окружающей среде, повышение осведомленности общественности об опасностях неконтролируемой утилизации пластмасс и методах эффективного обращения с пластиковыми отходами, разработка наилучших доступных технологий утилизации и переработки пластиковых отходов, развитие и продвижение механизмов расширенной ответственности производителей и импортеров за свои товары и упаковку, сотрудничество и содействие стран в разработке и распространению технологий сбора и переработки пластика.

«Соглашение должно создать условия для развития и бесперебойной передачи технологий сбора и переработки пластика, в том числе посредством упрощения трансфера таких технологий на международном уровне, содействовать развитию инфраструктуры, обеспечивающей раздельный сбора отходов, их обработку и сокращение доли пластиковых отходов», — сказал Денис Буцаев.

Начало работы над Соглашением было положено в феврале 2022 года на возобновленной пятой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEA-5.2), в ходе которой была принята резолюция (5/14) о разработке данного документа до конца 2024 года. Первая сессия состоялась в Пунта-дель-Эсте (Уругвай) с 28 ноября по 2 декабря 2022 года.