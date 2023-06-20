Экология 20 июня 2023, 15:18 Российские эковолонтеры поделились опытом с зарубежными коллегами на молодежном форуме в Астане

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Заместитель PR-директора Российского экологического оператора по работе с молодежью Андрей Руднев принял участие в международном форуме волонтеров в Казахстане и рассказал о волонтерской деятельности на территории Российской Федерации.

«Для нас как Российского экологического оператора волонтерство является магистральным направлением просветительской деятельности. В 2022 году мы экологизировали молодежные форумы, организовывали мастерские переработки, проводили лекции, устраивали соревнования, квесты. Всецело вовлекали молодежь в экоповестку, и эта работа активно движется вперед. Кроме того, поддерживаем акции, в которых участвуют жители нашей страны, субботники, экозабеги, акции по сбору вторсырья и многое-многое другое. Очевидно, что в России абсолютно точно есть тренд на здоровое экологическое добровольчество. И мы рады поделиться нашим опытом и узнать что-то новое от наших зарубежных коллег», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Представитель РЭО принял участие в сессии «Зеленый след: вклад волонтеров в решение экологических проблем», а также отдельно на круглом столе рассказал о просветительских проектах РЭО, курсе по волонтерству, о соцроликах и субботниках.

«Регулярно РЭО пополняет свой большой медиабанк, в который входят экопросветительские материалы, созданные в том числе с участием волонтеров. Мы сотрудничаем с организацией „Делай!“, чьи добровольцы помогают нам в реализации множества проектов. Это и „Зеленая лига“ — волонтерство на базе студенческих клубов, и всенародная акция „Миллион Родине!“ по сбору макулатуры. В арсенале РЭО есть методички, подготовленные для педагогов, которые хотят увлечь своих учеников темой экологии. Все это делается для популяризации среди жителей нашей страны экологической модели поведения», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Организаторы форума в Казахстане подготовили для участников тематические дискуссионные площадки, презентацию успешных казахстанских и международных кейсов, практик, волонтерские акции, мастер-классы и тренинги, экскурсии, культурную программу и многое другое.

Участниками форума стали казахстанские и международные эксперты, лидеры мнений, волонтеры, руководители неправительственных и волонтерских организаций, представители международных организаций, государственных органов, СМИ и другие.