Экология 29 ноября 2022, 10:33 Российские дороги станут в два раза тише благодаря мусору

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Отходы будут добавлять в дорожное покрытие, рассказали в Российском экологическом операторе

Применение резиновой крошки, сделанной из переработанных автомобильных шин, ведет к снижению шумности асфальта. В Российском экологическом операторе рассказали, что для человека шум может снизиться в два раза.

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«За рубежом есть такие программы, как Quiet pavement — „Тихое покрытие“. Предполагается, что в создании дорог используют резиновую крошку, произведенную с применением вторсырья — отработанных покрышек. По результатам замеров, применение такой крошки позволяет снизить шум на 4−6 децибел. Для слуха человека — это означает снижение шума почти в 2 раза. Более того, снижаются расходы на установку противошумных экранов, которые ставятся вдоль автомобильных трасс. В России резиновая крошка уже применяется в дорожном строительстве. Планируется, увеличить этот показатель до 40% уже к 2030 году», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Помимо снижения шума, применение резиновой крошки позволяет снизить себестоимость асфальтобетонных смесей до 25%, такие показатели были достигнуты в Республике Беларусь.

В 2022-м РЭО приступил к работе над программой «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022−2030 годы». Согласно программе, применение материалов, полученных из строительных и других видов отходов, в строительстве дорог к 2030 году должно достигнуть 40%.