Российские дизайнеры показали одежду из отходов на Тавриде

Модная коллекция выполнена в технике апсайклинга

Резиденты арт-кластера «Таврида» представили модную апсайклинг-коллекцию в рамках шоу-показа «Тавриды.Арт». Специальный проект «Небография» был подготовлен молодыми российскими дизайнерами в партнерстве с ППК «Российский экологический оператор». https://crki.art/tavridafashion2022

«В индустрии моды апсайклинг набирает всё больше популярности. Конечно, это не станет глобальным решением проблемы переработки текстиля, но это ещё один понятный инструмент популяризации ответственного потребления. И ни в коем случае нельзя упускать его из виду, когда работаешь с молодёжью. Поэтому при экологизации „Тавриды“ мы не стали делать исключения, ведь здесь всё пропитано творчеством. Мы поддержали идею дизайнеров представить модную апсайклинг-коллекцию „Небография“. Ребята создали одежду из спальных мешков, офисных рубашек, флагов и многого другого. В целом, важно понимать, что объёмы образования текстиля — 1,9 млн тонн в год. Цифра приличная, так что любые инициативы по привлечению внимания к проблеме важно поддерживать», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Участницы показа Янина Марковская и София Дариенко создали платье из офисных рубашек и спальных мешков, Дарья Быкова переосмыслила применение старого стеганого пальто. Дарья Ткачук создала концептуальный образ с крыльями из старой спортивной ветровки, а Анастасия Зернова — платье из флаговой ткани. В коллекцию также вошла кофта из воздушного змея и махрового полотенца от Дарьи Еремеевой.

«Апсайклинг — один из способ утилизации отходов, когда старые вещи обретают новую жизнь. „Небография“ стал одним из проектов по популяризации переработки отходов, который поддержал РЭО. Молодые дизайнеры со всей страны собрались, чтобы заявить о себе. Известно, что молодежь сейчас внимательно следит за трендами и повесткой, в том числе экологической. Такие проекты больше мотивируют людей к осознанному потреблению, как минимум потому что это модно», — отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Кураторами коллекции выступили художник, дизайнер, куратор проектов на стыке моды и искусства, мультидисциплинарный продюсер, режиссер Паника Деревья и ведущий дизайнер по направлению арт-проекты и fashion-show «Дом моды Виктории Андреяновой» Ольга Иванова. В проекте приняли участие дизайнеры Дарья Ткачук, Янина Марковская, Ольга Зевайкина, Дарья Быкова, Дарья Астахова, Анастасия Зернова, Софья Дариенко, Екатерина Васильева, Дарья Еремеева.

В мае РЭО подписал соглашение о сотрудничестве с Росмолодежью и Ассоциацией Волонтерских центров. Совместными усилиями организации будут проводить мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в эковолонтерство, популяризацию экологического образа жизни среди них, а также будут поддерживать образовательные инициативы и разрабатывать методички по экопросвещению. Также РЭО договорился о сотрудничестве в рамках Всероссийской молодежной форумной кампании Росмолодежи, которое позволит уделить внимание отрасли обращения с ТКО на экологических форумах.