Экология 15 ноября 2022, 16:43 Российская молодежь отметила международный День переработки на мусорных заводах

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Экскурсии на перерабатывающие предприятия для молодежи были организованы при поддержке РЭО

Экскурсии на перерабатывающие предприятия, онлайн-квиз, мастерская переработки и многое другое стали событиями, приуроченными к 15 ноября, когда отмечается Международный день вторичной переработки. С 14 по 20 октября 2022 года в регионах РФ пройдет ряд эколого-просветительских мероприятий в продолжение Всероссийской акции по сбору вторичного сырья «Миллион — Родине!». Об этом сообщил Российский экологический оператор.

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«Мероприятия, которые проходят по всей стране, а также онлайн, приурочены к празднованию Международного дня вторичной переработки. Они стали продолжением акции по сбору макулатуры „Миллион — Родине!“. Напомню, что РЭО совместно со Всероссийской общественной организацией волонтёров-экологов „Делай!“ проводит сборы вторичного сырья, экологические уроки, просветительские мероприятия и организует экскурсии на перерабатывающие предприятия в разных регионах страны. Хочу призвать всех присоединиться к нашим мероприятиям и поздравить всех неравнодушных к вопросам экологии с международным Днем переработки», — рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

«Наши волонтеры проводят различные мероприятия, приуроченные к этому дню, в Череповце, например, открылась мастерская по переработке пластика, а в интернете для всех желающих запланирован квиз с подарками на тему переработки макулатуры. Для молодежи будут организованы на предприятия по обращению с отходами», — добавил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Мероприятия планируют в 15 регионах: волонтеры проведут акции по сбору макулатуры, расскажут школьникам и студентам о правилах и необходимости сортировки вторичного сырья для переработки на экологических уроках, лекция и мастер классах. Также среди мероприятий будут экологические игры и эковесты, направленные на общее развитие экологического мышления и экопривычек.

Одно из мероприятий пройдет в онлайн-формате: 15 ноября в сообществе волонтеров-экологов «Делай!» в социальной сети ВКонтакте проходит онлайн-квиз на тему переработки макулатуры для всех желающих. Зрители вместе в представителями экологических и волонтерских сообществ смогут проверить свои знания в сфере переработки отходов и побороться за приз от организаторов.

Также в рамках празднования международного дня вторичной переработки запланированы экскурсии на перерабатывающие предприятия. Волонтеры-экологи и студенты из Уфы отправятся на комплекс регионального оператора по обращению с ТКО МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», чтобы познакомиться с системой обращения с отходами в своем регионе. Одновременно подобные экскурсии пройдут в Кемерово и Чебоксарах. В Кемерово ребята посетят предприятие ООО «Кузбасский Скарабей» — основного переработчика и утилизатора бумажных отходов в Кемеровской области. В Чебоксарах волонтеры увидят процесс сортировки и переработки отходов на региональном филиале АО «Ситиматик».

Логистическим партнером акции по вывозу вторсырья выступает сервис «Убиратор».

В преддверии международного дня переработки в Череповце прошло открытие экологического центра от регионального отделения волонтеров-экологов «Делай!» на базе Череповецкого молодежного центра. Основой центра послужила мастерская по переработке пластиковых крышечек.

Появление экологического центра стало возможным после проведение в Череповце Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема» весной этого года. Данная мастерская была представлена на площадке форума, после чего было принято решение оставить все оборудование в Череповце для развития экологического просвещения в городе и создания точки притяжения для волонтеров-экологов.

Открытие такой площадки — важный шаг в ведение эколого-просветительской деятельности в городе. Теперь все желающие смогут прийти в экоцентр на занятие и своими глазами увидеть процесс переработки пластика. Сейчас на площадке экоцентра действует мастерская по переработке пластиковых крышечек: при помощи велошредера и электрошредера любой желающий может измельчить крышечки, а следом переплавить пластик в инжекторе и отлить сувенир. Помочь и объяснить переработки гостям центра смогут волонтеры-экологи из технологического колледжа и Череповецкого государственного университета.

В дальнейшем волонтеры планируют добавить и другое оборудование, обратить внимание на новые направления: в ближайшей перспективе на площадке центра появятся также швейные машинки и пространство по изготовлению шопперов и других аксессуаров из старых рекламных баннеров.