Россияне заявили о готовности отказаться от пластиковой посуды

Опрос показал, что 80% россиян готовы отказаться от использования пластиковых тарелок и стаканчиков. Такой показатель с каждым годом только увеличивается, написали «Новые известия».

Более 44% респондентов ответили, что категорически против пластика. Еще 38% могут оказаться от его использования. Опрашиваемые отметили, что пластик среди всех отходов больше всего загрязнет планету. По их словам, глобальная экологическая катастрофа становится все ближе. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Также стало известно, что 14% опрошенных пока не готовы отказаться от пластиковой посуды, а 4% категорически против. Они заявили, что неперерабатываемый пластик достаточно заменить перерабатываемым, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.