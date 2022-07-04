Россияне выбрасывают ежегодно почти 2 млн тонн одежды

Объемы образования текстиля в России достигают 1,9 миллиона тонн в год. При этом переработать в стране пока могут только 18 тысяч тонн отходов. В Российском экологическом операторе считают, что необходима реформа расширенной ответственности производителей (РОП), чтобы исправить ситуацию.

На открытом заседании Комитета Ассоциации «Ресурс» по обращению со вторичными ресурсами и сырьем из текстиля «Изделиям одежды, обуви и сопутствующим им товарам из натуральных и искусственных материалов — вторую жизнь» обсудили, как развивать переработку текстиля в России. Мероприятие проведено Ассоциацией «Ресурс» при поддержке ППК РЭО, участие приняли эксперты отрасли по обращению с текстильными отходами, представители компаний-утилизаторов, благотворительных организаций и предприятий онлайн-ритейла.

Как сообщил директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов, для вовлечения в оборот большего объема текстильных отходов необходимо кардинально реформировать институт расширенной ответственности производителей (РОП).

Забралов также рассказал о реформе института РОП. Механизмы оказания мер поддержки отрасли изменятся так, что денежные средства товаропроизводителей, которые они в рамках РОП должны уплачивать, начнут напрямую приходить в реальный сектор. «Важно исключить из реализации РОП недобросовестных посредников, которые зарабатывают на снижении платы товаропроизводителей. Это не позволяет отрасли по переработке текстиля получать необходимые финансовые ресурсы для обеспечения сбора утративших потребительские свойства текстильных товаров», — сказал он.

«Необходимо пересмотреть ставки экосбора в сторону увеличения, соответствующие документы уже подготовлены. Нынешняя ставка экосбора на текстильные отходы не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Она была принята еще в 2015 году, и сейчас не соответствует реальным затратам на сбор и утилизацию. В России в год перерабатывается менее 1% образующихся отходов текстиля. Хотя спрос на изделия из переработанного текстиля сейчас большой», — сказал Игорь Забралов.

В РЭО проанализировали сферу переработки текстиля в РФ и выяснили, что по всей стране действует менее 50 компаний-переработчиков, а их мощности небольшие. Объемы образования текстиля 1,9 млн тонн в год, при этом мощностей для утилизации отходов из текстиля достигают 18 тысяч тонн.

Некоторые организации занимаются разволокнением и делают продукт, схожий с первичной пряжей, из которой впоследствии делают и перчатки, и используют материал для уплотнителей, в авто- и авиапромышленности, материал востребованный.

«Жизненный цикл текстиля — пример того, как продление сроков использования, повторное использование — развиваются вполне успешно. Но другие блоки ЭЗЦ — в частности, переработка того, что уже нельзя повторно использовать по прямому назначению — в силу трудоемкости — например, удаления деталей и фурнитуры (молнии, пуговицы) с одежды — переработка ее как процесс больших объемов развивается с затруднениями. Нужно содействие, поддержка — причем не только финансовая, но на настоящем этапе — площадка взаимодействия и инновации. Пора обсудить, „где западает“ — где не складывается экономика процесса., а также юридические и технологические проблемы — и объединить в общей логике, общей дорожной карте, как „расшить“ узкие места. Секонд хэнд, социальный бизнес, баки для сбора ненужной одежды, проблемы утилизации у компаний, которые используют спецодежду для своих сотрудников, в том числе вахтовиков, термическая утилизация — такие разные грани одного большого жизненного цикла. Именно поэтому отраслевые площадки не позволяют видеть проблему комплексно. Поэтому наша ассоциация содействия ЭЗЦ и включилась в решение этой масштабной задачи. Благодаря видению и современным подходам, которые задает ППК РЭО — головная организация по фед проекту ЭЗЦ, есть шанс, что текстиль перестанет быть мертвым грузом для полигонов», — сказала директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Расширенная ответственность производителей (РОП) — механизм экономического регулирования, который позволяет экономически стимулировать сбор и извлечение полезных фракций. В России механизм заработал на законодательном уровне в конце 2014 года. Норматив утилизации ввели в 2016–2017 годах для отдельных товаров, он не превышал 5−10% и не затрагивал упаковку, которая составляет почти 50% от всех отходов, образующихся в России. В 2019 году была запущена реформа РОП, и в конце декабря 2020-го была утверждена Концепция совершенствования механизма РОП, которая позволит поднять нормативы утилизации и увеличить объемы экосбора. В конце марта 2022 года было принято постановление Правительства РФ № 467, по которому утилизаторам будет оказываться финансовая поддержка в размере, равном массе утилизированных отходов, умноженном на ставку экологического сбора.