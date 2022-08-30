Россияне выбрасывают более 4 млн тонн бумажной упаковки

Ее перерабатывают 90 заводов

В России на переработку ежегодно направляется 4 миллиона тонн отходов бумаги и картона, большая часть которой представляет собой упаковку. Об этом сообщил Российский экологический оператор.

«По обработке макулатуры Россия находится на уровне мировых стандартов. В стране действует порядка 90 предприятий, которые занимаются утилизацией отходов бумаги и картона. Ежегодно они утилизируют около 4 млн тонн таких отходов. При этом в основном на переработку попадают именно отходы упаковки. Хочу напомнить, что в составе твердых коммунальных отходов (ТКО), которые образуются в России каждый год в объеме около 60 млн тонн, упаковка занимает до половины. Наша цель сформировать экономику замкнутого цикла, при которой этот показатель будет в разы снижен. Упаковка может быть вторичным сырьем, как это происходит с макулатурой. И такое сырье очень востребовано», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Всего с использованием макулатуры в России производится 75% упаковки из гофрированного картона. Но доля перерабатываемой упаковки из бумаги может вырасти до 90% после введения изменений в механизме расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП). Реформа РОП направлена на стимулирование использования макулатуры и подразумевает, что чем выше содержание вторсырья, тем меньше ставка экосбора, средства с которого идут на строительство объектов обращения с ТКО.

Предложения по изменению механизма РОП ранее поддержал Президент РФ Владимир Путин. В новом законопроекте предлагается перенести с 2023 года ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями. Предлагается также установить ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года (сейчас нормативы утилизации упаковки составляют 10–45%).

Реформа механизма РОП позволит уйти от неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку, к администрированию около 2,5 тысячи производителей этой упаковки.