Экология 27 декабря 2022, 10:09 Россияне впервые смогут заработать на строительстве мусорного завода через облигации на Мосбирже

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ЦБ зарегистрировал ценные бумаги РЭО на 1,6 млрд рублей. На эти деньги построят предприятие под Тулой

Предприятие в Тульской области станет первым в России проектом, профинансированным за счет облигаций РЭО. Облигации будут размещены на Мосбирже.

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Банк России 26 декабря принял решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Российского экологического оператора. Рейтинговое агентство «Эксперт РА», в свою очередь, присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне ruА (EXP) — умеренно высокий уровень кредитоспособности. Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг в размере 1,591 млрд рублей, будут направлены на финансирование создания индустриального комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области ООО Региональный оператор «ВОСТОК». Его мощность ежегодной обработки отходов составит 300 тысяч тонн.

«В Тульской области планируется создание современного комплекса обработки и утилизации отходов мощностью 300 тысяч тонн в год. Объект будет реализовываться в шесть этапов. И РЭО готов посредством выпуска облигаций профинансировать два первых этапа. Это строительство объектов производственной зоны, в том числе мусоросортировочной станции, а также ее оснащение современным сортировочным оборудованием. Более того, почти все оборудование, которое поставят за счет инвестиций РЭО, будет произведено в России. Общий объем вложений в проект оценивается в 1,8 млрд рублей, из них РЭО сможет предоставить 1,6 млрд рублей, то есть около 90%. Объект планируется ввести в эксплуатацию до июля 2024 года», — рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Для финансирования проекта РЭО выпустит целевой облигационный заем. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Объем размещаемого выпуска облигаций — 1 591 075 000 рублей. Ставка купонной доходности — ключевая ставка Банка России плюс премия, размер которой определяется до даты размещения облигаций. Облигации планируется разместить по открытой подписке на Московской Бирже.

«Покупателем облигаций может выступить широкий круг инвесторов, в том числе физические лица. Максимальный срок погашения облигаций — не позднее 20 декабря 2032 года. Обеспечением по облигациям будут права требования по договору займа, заключаемому с проектной компанией. Инвестор проекта в Тульской области сможет привлечь средства под 5,65%, а срок погашения займа составит 10 лет. При этом необходимая валовая выручка на срок займа будет сокращена до 500 млн рублей», — отметил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королев.

Напомним, в прошлом году Правительство России одобрило для РЭО меру поддержки в виде выпуска облигаций. В ноябре 2021 года Банк России зарегистрировал программу облигаций компании объемом 100 миллиардов рублей. Программе облигаций серии 001P присвоен регистрационный номер 4-00009-Т-001P от 06.12.2021. Средства, полученные от размещения облигаций, направляются на развитие отрасли обращения с ТКО, в том числе на строительство новых объектов и модернизацию старых. Это необходимо для достижения показателей, заявленных в нацпроекте «Экология», согласно которым к 2030 году доля сортируемых отходов в России должна достичь 100%, а объем ТКО, направляемых на захоронение, снизиться в два раза.