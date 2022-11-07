Россияне узнают о содержании пыли в воздухе более 100 городов | 360°

Экология 07 ноября 2022, 10:30 Россияне узнают о содержании пыли в воздухе более 100 городов Она может вредить здоровью детей, беременных и пожилых людей

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В 15 регионах страны будут отслеживать состав воздуха: объем загрязняющих веществ и пыли. Российский экологический оператор (РЭО) запустил пилотный проект по экологическому мониторингу в 15 регионах страны, это 103 населенных пункта. Речь идет о Челябинской, Оренбургской, Кемеровской, Сахалинской и других областях. Доступ к новому ресурсу получат все россияне. Среди компаний, данные которых РЭО начал получать в автоматическом режиме, — «Росгидромет», ПАО «Норникель», «Газпромнефть» и другие.

В пилотном проекте будут измерять содержание мелкодисперсных частиц — в них могут содержаться кусочки сажи, частицы минеральных солей, соединения тяжелых металлов, различные аллергены, пыльца растений, бактерии, микроорганизмы, табачный и выхлопной дым. Превышение таких частиц в атмосфере означает риск для здоровья детей, беременных женщин, пожилых, граждан с болезнями сердечно-сосудистой системы, легких, бронхов, аллергий.

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Создание проекта необходимо для мониторинга окружающей среды и создания единого ресурса, в котором будут собраны данные по состоянию воздуха, а в дальнейшем воды и радиации.

«Система, которая собирает данные от разных систем экомониторинга, позволит региональным властям оперативнее фиксировать источники загрязнений, нарушения могут грозить компания приостановкой деятельности. Впоследствии по поручению Президента РФ будет создана ФГИС „Экомониторинг“, в которой граждане получат доступ к экологической информации через портал, который расположится в домене „Экология“», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего в список 103 городов мониторинга вошли населенных пункты 15 регинов: Челябинская, Оренбургская, Кемеровская, Сахалинская области, Красноярский край, Иркутская область, республика Бурятия, Омская, Свердловская и Вологодская область, Забайкальский край, Московская, Рязанская, Липецкая и Новосибирская область.