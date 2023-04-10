Экология 10 апреля 2023, 09:58 Россияне стали чаще выбрасывать шубы

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Особенный всплеск наблюдается в Челябинской области, где жители массово начали выбрасывать шубы и дубленки.

Объемы отходов текстиля, в частности верхней одежды, выросли с приходом весны, сообщил Российский экологический оператор.

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«С приходом весны мы наблюдаем сезонный рост объема отходов текстиля, мебели, домашней утвари во всех регионах. Однако особый всплеск был замечен в Челябинской области, где массово на сортировки стали попадать шубы из натурального меха, кожаные дубленки и чемоданы. В марте сотрудники сортировочных комплексов „Полигона ТБО“ извлекли более 100 предметов верхней одежды из материалов животного происхождения. И это на самом деле удивительно, ведь такие изделия можно сдать в комиссионные магазины, получить за это скидку, либо отдать на благотворительность или пустить вещь на апсайклинг, вдохнув в нее вторую жизнь. В любом случае шубам не место на свалках, ведь согласно принципам экономики замкнутого цикла наиболее максимальное число вещей, превратившихся в отходы, должны обретать вторую жизнь», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО разработает дорожную карту по мерам государственной поддержки, направленных на создание в России инфраструктуры сбора и предприятий глубокой утилизации текстиля. В первую очередь поддержку окажут действующим игрокам на рынке. Кроме того, РЭО намерен финансировать инвестиционные проекты по строительству объектов утилизации текстильных отходов на льготных условиях.

«Информацию, которая поступает из регионов о возрастании на сортировках выборки предметов — жертв весеннего „расхламления“ — мы воспринимаем не только как проблему — но и как задачу. Чаще всего это одежда. И хотя в ряде регионов достигнут прогресс — и началось „ответвление“ этого потока до попадания на контейнерные площадки, но это только начало пути. Мы считаем важным ставить вопрос о поддержке сборщиков одежды в регионах как социального бизнеса и социально-ориентированных НКО. Это позволит развивать систему сбора — а значит, и обеспечить людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации необходимыми им вещами, и одновременно сократить объем, поступающий на захоронение. На стыке развития малого предпринимательства социальной защиты и экологии», — сказала исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Ранее РЭО сообщал, что старую одежду начали принимать на переработку в более 50 пунктах сбора вторичного сырья в Нижнем Новгороде. Жители могут сдать в них отходы текстиля и получить за вторсырье деньги.