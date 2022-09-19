Россияне смогут заработать на инвестициях в отрасль ТКО | 360°

Экология 19 сентября 2022, 14:22 Поделиться Telegram

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Viber Россияне смогут заработать на инвестициях в отрасль ТКО

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Российский экологический оператор выпустит облигации, в том числе зеленые, которые смогут приобретать граждане РФ. Заработать на них можно будет 10,5–11% годовых, сообщил заместитель генерального директора РЭО Сергей Королев.

Общая сумма инвестиций составит за 2021 и 2022 годы примерно 13,4 миллиарда рублей. Мы в конце прошлого года только начали, и уже такая сумма. То есть, мы войдем в проекты до конца этого года общей стоимостью 56 миллиардов, просто наша доля чуть меньше, а всего за прошедший год в отрасль вложено примерно 100 миллиардов рублей.

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У РЭО заработала программа так называемых «зеленых» облигаций. Государство субсидирует купон по ним в размере 90% от ключевой ставки. Далее РЭО отправляет средства в виде займов по льготной ставке примерно 5% годовых инвесторам, которые создают объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вместе с регионами. Программа облигаций на 100 млрд рублей и проспект эмиссии уже зарегистрированы. РЭО сотрудничает с ключевыми российскими банками, которые уже проявили интерес к покупке облигаций, это Сбер, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, «Открытие». «Задача — мобилизовать на рынке около 500 миллиардов рублей. Это долгосрочная программа, но результаты первого этапа, я думаю, мы увидим уже в этом году», — добавил Королев.

При этом РЭО планирует сделать облигации народными. Как только их выпустят, всем гражданам РФ предложат поучаствовать в экологической повестке. Россияне смогут не просто вложить деньги, но и получить доход. По оценке РЭО, он может составить 10,5–11% годовых.

«Если человеку не безразлична окружающая среда, и он хочет сделать нашу страну чище, не обязательно быть благотворителем. Благотворительность — это конечно хорошо, мы это приветствуем. Но если ты хочешь поучаствовать финансово и еще на этом заработать — пожалуйста. Вы можете купить облигации ППК РЭО, потому что средства от этих облигаций пойдут на создание инфраструктуры для обращения с бытовыми отходами по всей стране. Если сейчас процентная ставка по вкладам составляет около 6% при ключевой ставке 7,5%, то, купив наши облигации, можно заработать минимум 10,5 — 11% годовых», — сказал замглавы РЭО.

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