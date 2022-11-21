Экология 21 ноября 2022, 11:29 Россияне смогут вернуть плату за вывоз мусора во время отпуска

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Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года.

Жители России, которые платят за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) из расчета квадратных метров, смогу запросить перерасчет на время своего отсутствия дома. Для этого необходимо будет подать заявление в Управляющую компанию или ТСЖ.

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«Правительство приняло Постановление № 354, которое определяет порядок перерасчета платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Теперь если вы отправились в отпуск или на дачу, то можете обратиться в Управляющую компанию с заявлением о перерасчете. Такая возможность уже была у тех жителей, которые платят из расчета количества жильцов в жилом помещении. Сейчас это стало доступно и для тех, у кого расчет за услугу производится исходя из количества квадратных метров. Временным отсутствием будет считаться период более 5 календарных дней подряд, установить это можно будет, например, по счетчикам электроэнергии», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» определяет порядок перерасчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в случаях, когда расчеты осуществляются исходя из общей площади жилого помещения на основании нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

«Действующим законодательством предусмотрена возможность проведения перерасчета размера платы за услугу в случае временного отсутствия потребителя на основании заявления о перерасчете размера платы. При этом до принятия указанного постановления возможность такого перерасчета существовала только в случае платы за услугу исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении (количества собственников)», — добавил гендиректор РЭО Денис Буцаев.