Россияне смогут увидеть первый новогодний звездопад 3 января

Метеорный поток Квадрантиды в ближайшие дни можно будет рассмотреть с Земли. По словам астрономов, он позволит увидеть до 120 «падающих звезд» в час. В Московском планетарии сообщили, что пик потока наступит до рассвета в понедельник, 3 января.

«Третьего января прольется первый новогодний звездопад — в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час… Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета», — говорится в сообщении.

На официальном сайте планетария отмечается, что увидеть поток можно будет практически из каждой точки России. Погодные условия для этого сложились самые подходящие, а лунный свет никак не помешает насладиться зрелищем.

Точка, которая кажется источником движущихся метеоров — так называемый радиант — на текущий момент находится в созвездии Волопас. Ранее на это место астрономы вписывали другое созвездие под названием созвездие Стенного Квадранта. Его предложили оформить еще в 75-м году прошлого века, но известности оно так и не получило. Поэтому через некоторое время его было решено исключить из списка созвездий.