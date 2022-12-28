Экология 28 декабря 2022, 17:14 Россияне смогут следить за строительством мусорных заводов онлайн

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В федеральную схему обращения с отходами Российский экологический оператор внес 1240 предприятий. Перспективные объекты построят до 2030 года.

Минприроды РФ утвердило федеральную схему обращения с отходами, которая включает в себя перспективные объекты до 2030 года. В федсхему вошли 1240 объектов, включая 419 — по обработке отходов и 243 — по компостированию.

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«Федеральная схема — важная составляющая мусорной реформы. Это средоточие всех тех объектов обращения с отходами, которые будут построены в нашей стране до 2030 года, все они получат поддержку со стороны государства. Мы рады объявить, что федеральная схема утверждена. Для внесения в федсхему согласованы 1240 объектов обращения с отходами. Из них 419 новых сортировок, 243 объекта компостирования отходов и 110 объектов производства альтернативного топлива, 305 новых современных полигонов. Планируется строительство и реконструкция мощностей обработки на 35 млн тонн, компостирования — на 13 млн тонн, производства топлива — на 4 млн тонн, полигонов — на 21 млн тонн. Создаваемые объекты смогут претендовать на средства государственной поддержки, предоставляемые из федерального бюджета и ППК РЭО. Основным инструментом для реализации инвестиционных проектов выступят уже зарекомендовавшие себя концессионные соглашения, а в качестве основной меры поддержки — предоставление РЭО в виде заемного финансирования на 95% от стоимости объектов и субсидируемой процентной ставки. К 2030 году мы сможем прийти к показателям по сортировке 100% отходов и снижению захоронения отходов на 50%, которые обозначены президентом в национальном проекте „Экология“», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В утверждаемую часть федсхемы вошли только сведения об объектах, которые планируется построить и реконструировать при финансовой поддержке на федеральном уровне, включая меры поддержки с привлечением инвестиций РЭО. Опубликована утверждаемая часть федсхемы будет опубликована на сайте Минприроды РФ.

«Остальная информация (действующие объекты, количество отходов, зоны деятельности региональных операторов и пр.) будут вноситься в электронную модель из территориальных схем, а публикация этой модели состоится после ввода в эксплуатацию ФГИС УТКО. Обновленная федеральная схема согласована со всеми регионами и увязана с показателями и результатами федерального проекта», — сказал заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Минприроды России также утвердило приказ, содержащий требования к формам и форматам предоставления данных в ФГИС УТКО. Для его вступления в силу приказ должен еще пройти регистрацию в Минюсте России. Приказ содержит таблицы с перечнем сведений, которые должны вносить в ФГИС УТКО поставщики информации — органы исполнительной власти субъектов РФ, региональные операторы, операторы объектов обращения с твердыми коммунальными отходами и пр.

На основе этого приказа РЭО будет создавать функционал ФГИС УТКО — завершить разработку информационной системы планируется в первой половине 2023 года. После ввода системы в эксплуатацию предоставление данных в нее будет обязательным, отсутствие либо недостоверность предоставляемых сведений будет караться штрафами. Субъектам РФ необходимо ориентироваться на этот приказ и при разработке территориальных схем, отметили в РЭО. Стандартизация таблиц, в которых содержатся данные, позволит создать в рамках ФГИС УТКО электронную модель федеральной схемы, в которую будут включены основные сведения территориальных схем.