Россияне проверили знания по экологии на акции «ЭкоТолк»

Десятки регионов России продемонстрировали свои знания на экологическом тестировании. Для этого развернули 60 крупных офлайн-площадок, а своими мыслями поделились Николай Дроздов и глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Об этом сообщили в пресс-службе ЦФО.

Россияне проверили свои знания в области экологии и охраны окружающей среды на Всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк». Она прошла 2 октября.

Центральной площадкой стал «Аптекарский огород» — первый ботанический сад в истории страны. Туда пришли 120 участников. Вопросы теста зачитывали Кобылкин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, телеведущий и профессор МГУ Николай Дроздов, депутат Госдумы и член Президиума Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, а также глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

«Это наш первый уникальный опыт проведения масштабного экологического тестирования. Сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры в стране, начиная с самых юных россиян», — заявил глава Минприроды России.

Кобылкин пообещал ответить на вопросы «ЭкоТолка» вместе с остальными сотрудниками ведомства.

На важность акции также обратил внимание Вячеслав Фетисов. По его словам, пришло время восстанавливаться и дать природе шанс. А на необходимости осознанного производства и потребления, внедрения передовых технологий акцентировал внимание представитель Росатома Андрей Лебедев.

Николай Дроздов, как профессор МГУ, с юмором комментировал варианты ответов. Он надеется, что каждый участник получит пятерку.

Кроме того, акция проходила в онлайн-режиме. К тестированию присоединилось почти 60 региональных площадок. Мероприятие транслировали в «Яндекс.Эфире» и на телеканале 1ЭКОТВ.РФ. За первый час к эфиру присоединились свыше 5,5 тысячи человек.

Имена победителей 2020 года опубликуют 16 октября на сайте нацпроектэкология.рф.

Организаторы обещают сделать Всероссийскую образовательную акцию «ЭкоТолк» ежегодной.