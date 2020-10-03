Россияне проверили знания по экологии на акции «ЭкоТолк»
Россияне проверили свои знания в области экологии и охраны окружающей среды на Всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк». Она прошла 2 октября.
Центральной площадкой стал «Аптекарский огород» — первый ботанический сад в истории страны. Туда пришли 120 участников. Вопросы теста зачитывали Кобылкин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, телеведущий и профессор МГУ Николай Дроздов, депутат Госдумы и член Президиума Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, а также глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.
«Это наш первый уникальный опыт проведения масштабного экологического тестирования. Сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры в стране, начиная с самых юных россиян», — заявил глава Минприроды России.
Кобылкин пообещал ответить на вопросы «ЭкоТолка» вместе с остальными сотрудниками ведомства.
На важность акции также обратил внимание Вячеслав Фетисов. По его словам, пришло время восстанавливаться и дать природе шанс. А на необходимости осознанного производства и потребления, внедрения передовых технологий акцентировал внимание представитель Росатома Андрей Лебедев.
Николай Дроздов, как профессор МГУ, с юмором комментировал варианты ответов. Он надеется, что каждый участник получит пятерку.
Кроме того, акция проходила в онлайн-режиме. К тестированию присоединилось почти 60 региональных площадок. Мероприятие транслировали в «Яндекс.Эфире» и на телеканале 1ЭКОТВ.РФ. За первый час к эфиру присоединились свыше 5,5 тысячи человек.
Имена победителей 2020 года опубликуют 16 октября на сайте нацпроектэкология.рф.
Организаторы обещают сделать Всероссийскую образовательную акцию «ЭкоТолк» ежегодной.