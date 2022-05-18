Россияне придумают почтовую марку на тему экологии и переработки отходов

Российский экологический оператор и акционерное общество «Марка» запустили открытый конкурс «Экология» на создание эскизов почтовой марки и изображения для почтового конверта на экологическую тематику. Авторы лучших работ получат денежное вознаграждение, а по их эскизам будет изготовлен тираж почтовых марок и почтовых конвертов.

«РЭО объявляет открытым конкурс „Экология“ в рамках своей просветительской деятельности. Работы принимаются в двух номинациях — почтовая марка и изображение для почтового конверта. Участвовать могут как профессиональные художники, так и любители, дизайнеры, студенты, выпускники творческих учебных заведений. Это также может быть либо индивидуальный, либо коллективный проект. Конкурс направлен на популяризацию экологической модели поведения, раздельного сбора отходов, на продвижение осознанного потребления, без которого невозможно представить достижение целей нацпроекта „Экология“. Напомню, что к 2030 году мы должны научиться сортировать все твердые коммунальные отходы (ТКО), а объемы захоронения на полигонах снизить до 50%», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

В конкурсе могут принять участие профессиональные художники и любители, студенты творческих учебных заведений старше 18 лет и имеющие гражданство РФ. Художникам предлагается найти и визуализировать образы для создания:

— Эскиза художественной марки, популяризирующей задачи и цели Национального проекта «Экология», направленного на охрану окружающей среды. Темы: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия;

— Эскиза почтовых конвертов, популяризирующих экологическую тематику, с последующей печатью тиража.

Максимальное количество заявок от одного автора (в рамках одной номинации) — две работы. Автор может предложить работы во все номинации. Принимаются произведения, выполненные в различных техниках: авторская графика (рисунок, акварель, гуашь и другое); малотиражная графика (литография, офорт, линогравюра, сухая игла и другое); коллаж; компьютерная графика; фотография (для почтового конверта).

Оценивать произведения, определять финалистов и победителей будет жюри конкурса, в состав которого входят художники, имеющие большой опыт работы с почтовой миниатюрой, признанные мастера живописи и графики, авторитетные участники художественного и филателистического сообщества России, а также руководство и представители ППК РЭО, представители АО «Марка», общественные деятели. Победители получат денежное вознаграждение и диплом, а по эскизам будет изготовлен тираж почтовых марок и почтовых конвертов.

Участникам конкурса необходимо заполнить электронную заявку на официальной странице конкурса до 5 июля 2022 года включительно (до 23.59 по МСК) и прикрепить одну или несколько цифровых фотографий произведения. Итоги подведут осенью 2022 года. Подробности и технические требования к конкурсным работам также можно найти на сайте проекта.