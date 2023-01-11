Экология 11 января 2023, 14:40 Россияне пожаловалось на мусор более 350 раз в новогодние праздники

Читать 360tv в

Лидером по числу проблем стал регоператор Санкт-Петербурга

Российский экологический оператор подвел итоги работы в новогодние праздники штаба по контролю за обращением с твердыми коммунальными отходами, сформированном на базе РЭО с участием представителей региональных операторов и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. За праздничную неделю россияне оставили 350 сообщений о проблемах в сфере обращения с отходами. В топ-5 регоператоров по числу проблем попали компании из Санкт-Петербурга, Татарстана и Волгоградской области, сообщил заместитель гендиректора РЭО Евгений Карелов.

Реклама

«С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в СМИ и системе «РЭО Радар» о нарушениях в этой сфере зафиксировано 350 сообщений из 57 регионов страны в зоне ответственности 73 региональных операторов. Большинство сообщений касалось нарушений графика вывоза мусора. Число обращений на эту тему составило 344. Шесть сообщений касались крупных навалов отходов на контейнерных площадках. На несанкционированные свалки, горящие полигоны, неприятный запах или дым жалоб за время мониторинга не поступило», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Все 350 обращений, которые поступили в систему мониторинга, направили региональным операторам на контроль для оперативного решения проблем, сообщил Евгений Карелов, заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО.

В целом в этом году по стране проблем с вывозом ТКО в период новогодних праздников не выявлено, по сравнению с январем 2022 года, когда, в связи с переходом на новую систему двух крупных субъектов — Москвы и Санкт-Петербурга — поступало большое количество жалоб. Например, по Санкт-Петербургу число обращений достигло 1814. Тогда РЭО оперативно подключил Петербург к системе «РЭО Радар», через которую обрабатывались жалобы людей. В течение месяца их количество стало уменьшаться.

«В топ-5 регоператоров, у которых возникли проблемы с вывозом отходов с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, вошли: АО «НЭО» Санкт-Петербург, ООО «УК «ПЖКХ» Республика Татарстан, подмосковный ООО «Сергиево-посадский РО», московское ГУП «Экотехпром», ООО «Ситиматик-Волгоград» – Волгоградская область. Нужно отметить, что в новогодние праздники сбои по вывозу отходов были связаны с запаркованностью во дворах в праздничные дни, когда недобросовестные водители перекрывают проезд к контейнерным площадкам, также обильные снегопады и низкие температуры в ряде регионов, что затрудняло работу регионального оператора и не позволяло вывозить мусор согласно графиков. При этом хочу отметить, что жалобы, которые поступали от жителей Костромы, Челябинска и Челябинской области, Ржева (Тверская область), города Шахты, Белгорода, Кургана, Костомукши, Дзержинска, Горно-Алтайска, Казани, Курской области, Подольска, Домодедова, Кирова, Омутнинска, Балтийска, города Канаш, Междуреченска, Владивостока, Старого Оскола, Москвы, Санкт-Петербурга, Кохмы, Сокола и Балашова были оперативно отработаны региональными операторами», — сообщил Евгений Карелов.