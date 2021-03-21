Россияне поддержали отказ от одноразовой посуды

Многие россияне готовы отказаться от пластиковой посуды. Об этом говорят результаты опроса одного из сервисов поиска работы.

Общее число соотечественников, полностью готовых обойтись без одноразовых приборов или «скорее готовых» к этому, составило 82%. Этот показатель вырос на 12% за три года. В основном пластик считают вредным люди до 24 лет и те, кто зарабатывает 50-80 тысяч рублей в месяц. Они отдают предпочтение одноразовой посуде, сделанной из разлагающихся материалов, например картона и дерева.

При этом 18% россиян не готовы отказываться от пластиковых приборов.

«Это удобно и дешево. Можно использовать и выкинуть», — пояснили авторы такого ответа.

Они предлагают думать не про отказ от пластиковой посуды, а о системе по ее переработке. Средний ежемесячный доход у данной категории людей менее 30 тысяч рублей.

В опросе участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны. Они ответили на вопросы 16 и 17 марта.

Депутат Сергей Вострецов призывал отказаться от производства неперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды. Он расценил эту идею как своевременную и правильную.

Ранее волокна, остающиеся после стирки одежды, назвали главным источником микропластика в российских реках. На эти частицы приходится 50% всего микропластика. А в Мировом океане плавает более пяти триллионов пластиковых фрагментов.