Россияне перечислили города с лучшей экологией

Специалисты сервиса по поиску работы узнали у россиян, экологию каких городов они считают самой лучшей. В топ попали Тюмень и Казань, а вот Рязань и Тольятти назвали самыми загрязненными мегаполисами.

«Тюмень и Казань — мегаполисы с лучшей экологией по мнению жителей, Тольятти и Рязань — самые загрязненные города. Самая свежая вода в Иркутске и Красноярске. Самый чистый воздух в Тюмени и Краснодаре, здесь же качественные продукты питания, лучше еда — только в Набережных Челнах и Махачкале», — привело РИА «Новости» цитату из исследования сервиса Superjob.

По словам опрошенных, утилизация отходов лучше всего происходит в Набережных Челнах. А жители Тюмени считают свой город лучшим по охране природы: 84% респондентов назвали экологическую обстановку хорошей или нормальной. Тюмень оказалась на первом месте по качеству воздуха, получив в среднем 3,7 балла из пяти. Утилизацию отходов там оценили на 3,6 балла, а качество продуктов — на 3,7 балла.

Нормальной экологическую обстановку в городе считают 46% москвичей и 49% петербуржцев. При этом показатели с каждым годом растут. Если в 2011 году экологию называли удовлетворительной 19% жителей Москвы и 30% — Петербурга, то в 2014-м — 22 и 35% соответственно. Несмотря на это, сейчас 32% москвичей и 25% петербуржцев называют экологическую обстановку в своем городе плохой.

Всего в опросе участвовали 1,5 тысячи жителей Москвы и Петербурга, а также по одной тысяче человек из городов-миллионников и по 700 россиян из городов-полумиллионников.