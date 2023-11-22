Экология 22 ноября 2023, 15:49 Россияне оставили более 32 тысяч сообщений о ТКО в «РЭО Радаре» за 2023 год РЭО

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Жители России отправили 32 627 сообщений о невывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) в системе «РЭО Радар» в 2023 году. Как сообщили в Российском экологическом операторе, большинство проблем решено.

«Система „РЭО Радар“ — это удобный инструмент для обратной связи с жителями нашей большой страны. Любой желающий может оставить сообщение о проблеме, связанной с отходами. РЭО передаст информацию регоператору или органам местной власти. За 2023 год россияне прислали в „РЭО Радар“ 32 627 сообщений. Региональные операторы уже решили из них более 75%. Сервис создавался, чтобы как можно больше людей могли проявить сознательность в вопросах экологии и заботы об окружающей среде», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В основном граждане обращались по поводу нерегулярного вывоза отходов — 60% от общего числа сообщений, навалов на контейнерных площадках (23%), свалок в жилых и нежилых зонах (10%), а также по вопросам, связанным с платежами, графиком работы регоператоров и информацией по возгораниям на полигонах и по иным возникающим нарушениям в сфере обращения с ТКО.

Больше всего сообщений поступило по Центральному федеральному округу — 11 478, далее по Приволжскому федеральному округу — 6 454, по Сибирскому федеральному округу поступило 5 428 сообщений.