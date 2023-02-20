Экология 20 февраля 2023, 09:15 Россияне накопили 90 млрд рублей долгов за мусор

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Собираемость платежей за вывоз ТКО составила 91,6%

Большинство россиян оплачивают услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). В 2022 году собираемость платежей составила 91,6%, сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. При этом долг россиян за вывоз отходов составляет около 90 млрд рублей, эта сумма накапливается еще с периода до начала мусорной реформы в 2019 году.

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«Мы провели анализ данных, которые регоператоры регулярно предоставляют нам по собираемости платежей. И мы видим, как за годы ситуация начала меняться несмотря на все трудности, с которыми сталкивались региональные операторы, будь то пандемия или проблемы с доступом к персональным данным. Если в 2019 году собираемость составляла 77,7%, в 2022-м — уже 91,6%. А в Уральском федеральном округе этот показатель и того выше — 96,9%. При это в Северо-Кавказском пока остается на уровне 2019-го года — 78,9%. Общая сумма средств, поступивших на счета регоператоров, составила 234,9 млрд рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Собираемость выросла на 34,3% в сравнении с тем же периодом за 2021 год. Это связано с тем, что свою деятельность начали региональные операторы Москвы и Петербурга.

«Институт регоператоров начал действовать в России с 2019 года. На сегодняшний день на территории страны определены 284 зоны деятельности региональных операторов, на которых действует 182 региональных оператора по оказанию населению услуги по вывозу отходов. У ряда регоператоров, имеются трудности с собираемостью, и она не превышает 50%, при этом у большинства регоператоров собираемость более 90%, в связи с чем, в целом, деятельность института региональных операторов на территории РФ оценивается как стабильная», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

«Должники были, есть и будут. Собираемости в 100% сложно добиться. Причины разные: кто-то попал в трудную жизненную ситуацию, кто-то просто забыл вовремя заплатить, кто-то таким образом выражает протест. И всё же динамика по собираемости платежей за вывоз отходов положительная Если еще два года назад собирали 85,7%, то сейчас показатель уже 91,6%. Другое дело, что индустрия по обращению с отходами только развивается, нужно активно создавать новые объекты для сортировки, переработки и захоронения. В этой ситуации недостача 21,5 млрд рублей — очень серьезный тормозящий фактор. Нужно доводить собираемость хотя бы до уровня остальных коммунальных платежей — хотя бы до 95%», — сказал Александр Коган.