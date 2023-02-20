20 февраля 2023, 09:15
Россияне накопили 90 млрд рублей долгов за мусор
Собираемость платежей за вывоз ТКО составила 91,6%
Большинство россиян оплачивают услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). В 2022 году собираемость платежей составила 91,6%, сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. При этом долг россиян за вывоз отходов составляет около 90 млрд рублей, эта сумма накапливается еще с периода до начала мусорной реформы в 2019 году.
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«Мы провели анализ данных, которые регоператоры регулярно предоставляют нам по собираемости платежей. И мы видим, как за годы ситуация начала меняться несмотря на все трудности, с которыми сталкивались региональные операторы, будь то пандемия или проблемы с доступом к персональным данным. Если в 2019 году собираемость составляла 77,7%, в 2022-м — уже 91,6%. А в Уральском федеральном округе этот показатель и того выше — 96,9%. При это в Северо-Кавказском пока остается на уровне 2019-го года — 78,9%. Общая сумма средств, поступивших на счета регоператоров, составила 234,9 млрд рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
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Собираемость выросла на 34,3% в сравнении с тем же периодом за 2021 год. Это связано с тем, что свою деятельность начали региональные операторы Москвы и Петербурга.
«Институт регоператоров начал действовать в России с 2019 года. На сегодняшний день на территории страны определены 284 зоны деятельности региональных операторов, на которых действует 182 региональных оператора по оказанию населению услуги по вывозу отходов. У ряда регоператоров, имеются трудности с собираемостью, и она не превышает 50%, при этом у большинства регоператоров собираемость более 90%, в связи с чем, в целом, деятельность института региональных операторов на территории РФ оценивается как стабильная», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.И хотя динамика по сборам положительная, добиться стопроцентной собираемости достаточно трудно, отметил зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган. Но это может быть исправлено, если вскоре заработает обновленный механизм расширенной ответственности производителей (РОП). Это когда производитель или импортер товаров обязаны утилизировать свою продукцию либо платить повышенный экосбор. РОП является источником финансирования со стороны производителей в формировании инфраструктуры по обращению с отходами. Чтобы в этом не только граждане участвовали.
«Должники были, есть и будут. Собираемости в 100% сложно добиться. Причины разные: кто-то попал в трудную жизненную ситуацию, кто-то просто забыл вовремя заплатить, кто-то таким образом выражает протест. И всё же динамика по собираемости платежей за вывоз отходов положительная Если еще два года назад собирали 85,7%, то сейчас показатель уже 91,6%. Другое дело, что индустрия по обращению с отходами только развивается, нужно активно создавать новые объекты для сортировки, переработки и захоронения. В этой ситуации недостача 21,5 млрд рублей — очень серьезный тормозящий фактор. Нужно доводить собираемость хотя бы до уровня остальных коммунальных платежей — хотя бы до 95%», — сказал Александр Коган.
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