Россияне начали получать скидку на вывоз отходов за сдачу бутылок в фандоматы

Жители Белгорода смогли сэкономить деньги на услуге по вывозу отходов благодаря сдаче тары в фандоматы и специальной системе бонусов, они получили скидку до 88,5 рубля на услугу ЖКХ. Первые 10 автоматов были установлены в рамках пилотного проекта Российского экологического оператора. За последнюю неделю белгородцы сдали 4 410 единиц тары.

«Для формирования экономики замкнутого цикла необходимо как можно больше вовлекать отходов в оборот. Чтобы в этом принимало участие население, необходима система стимулов. Для этого РЭО запустит целую сеть фандоматов по всей стране. Люди смогут менять тару на бонусы и реальные скидки. Белгородцы стали одними из первых, кто начал экономить на услугах ЖКХ при помощи фандоматов. Стимулирование граждан к раздельному сбору — одна из задач в рамках реформы обращения с ТКО», — отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

«Цифры по объемам собираемой в день тары в Белгороде показывают живой интерес граждан к раздельному сбору отходов и новым форматам типовых решений.

Интерес регионов к таким решениям на всей территории России это шаг к возврату в хозяйственный оборот полезных фракций и действенный элемент экономики замкнутого цикла», — сообщил советник генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Михаил Панченко.

За минувшую неделю с 6 по 12 декабря белгородцы сдали в фандоматы 4 410 единиц вторсырья, а за все время работы вендинговых автоматов в городе собрано 31 225 единиц перерабатываемых отходов: пластиковой тары — 24 860 единиц и алюминиевых банок — 6 365 единиц. Чаще всего жители сдают тару из-под молока «ТОММОЛОКО», на втором месте — двухлитровая Кока-Кола, на третьем — Кока-Кола 900 мл, сместившая минеральную воду.

Жители также подключаются к системе бонусов, благодаря которым можно получить скидку на оплату услуги ЖКХ. Число зарегистрировавшихся на сайте ecoplatform.ru/ выросло до 1222 человек, а сумма бонусов, начисленных фандоматами, составила 294 120. За прошедшую неделю, с 6 по 12 декабря, в сервисе авторизовались 79 пользователей. Среди них семеро выбрали конвертацию ЭкоБонусов в скидку на услугу «обращение с ТКО». В декабре скидку на коммунальную услугу «обращение с ТКО» получили трое белгородцев. В расчете за ноябрь от сдачи вторсырья в фандоматы пользователи получили — 6,5 руб., 63,5 руб. и 88,5 руб. скидки. Таким образом жители региона реально экономят на вывозе твердых коммунальных отходов.

Кроме того, в едином платежном документе появилась новая графа «Перерасчет/штраф», где указана сумма скидки. Также ЭкоБонусы можно конвертировать в баллы во «ВкусВилл» и интернет-магазине «SYNERGETIC».

«Введение в регионе фандоматов — большой скачок вперед к раздельному сбору отходов, к разумному потреблению. Особенно хорошо, когда региональная власть поощряет инициативу граждан, собирающих вторсырье на переработку, давая возможность сэкономить на оплате коммунальных услуг, в данном случае это услуга „обращение с ТКО“», — отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «ЦЭБ» Даниил Медведев.

Первые 10 фандоматов были установлены в Белгороде в конце октября 2021 году. Всего в регионе появится 600 фандоматов, тару можно будет обменивать на бонусы, и, например, получить скидку на услугу ЖКХ. Каждый фандомат будет собирать в среднем более 300 единиц тары в день.