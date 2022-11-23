Экология 23 ноября 2022, 12:22 Россияне ежегодно выбрасывают миллион тонн шин

Читать 360tv в

Их переработкой пока занимаются только 80 предприятий

Только 80 компаний по переработке шин работает в России, их мощности позволяют утилизировать лишь треть от образующихся отходов автомобильных покрышек. Всего в стране образуется один миллион тонн таких отходов ежегодно. Чтобы исправить ситуацию и нарастить мощности, необходимо совершенствование расширенной ответственности производителей (РОП), сообщили в Российском экологическом операторе.

Реклама

«Если мы говорим в отношении так называемого норматива утилизации — это такой термин, существующий пока в настоящий момент в системе РОПа, он говорит о том, сколько производитель соответствующего вида товаров должен условно переработать, либо сам, либо заплатить эко сбор — это 30%. Исходя из этого, 70 процентов производства вообще оказывается вне рамок покрытия институтом РОП, и это обуславливает достаточно низкий процент переработки», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

РОП направлен на то, чтобы производители упаковки и некоторых видов товаров отвечали за их утилизацию. Для этого им нужно либо самим заниматься переработкой, либо платить экосбор, средства с которого вложат в создание мощностей по утилизации. Если же компания использует вторсырье в упаковке и тем самым участвует в развитии экономики замкнутого цикла, то экосбор будет ниже. Таким образом отходы будут вовлекаться в оборот, а не направляться на полигоны. То же самое относится и к автомобильным шинам.

По словам Буцаева, необходимо популяризировать использование вторсырья, например, резиновую крошку для производства новых видов продукции. «Это можно и нужно сделать в рамках экономики замкнутого цикла, нового федерального проекта, где мы устанавливаем вместе с нашими отраслевыми коллегами норматив использования вторсырья. Мы рассчитываем, что это создаст большой рынок для использования резиновой крошки в качестве вторсырья и соответственно для тех утилизаторов, которые занимаются этим видом деятельности», — отметил Денис Буцаев.