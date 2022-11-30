Экология 30 ноября 2022, 09:02 Россияне ежегодно выбрасывают более 2000 тонн неперерабатываемых электронных сигарет

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РЭО предлагает сделать обязательной переработку устройств.

Электронные сигареты необходимо включить в перечень товаров расширенной ответственности производителей (РОП), считают в Российском экологическом операторе. В год на свалки попадает более 2000 тонн таких отходов.

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«В России, как и по всему миру, большой популярностью стали пользоваться так называемые электронные сигареты. В прошлом году в нашей стране было продано 67 млн электронных сигарет, это более 2000 тонн. Все они после использования ушли на полигоны разлагаться десятки, если не сотни лет. На переработку устройства не направляются из-за невозможности отбора таких отходов из общего потока: они слишком мелкие для отбора, а также состоят из множества компонентов. При этом в теории каждый элемент электронной сигареты можно переработать. Но для регулирования утилизации таких отходов их сначала нужно включить в перечень товаров РОП, в отношении которых производители будут обязаны выполнять нормативы утилизации. Так эти товары получат шанс на вторую жизнь. РЭО уже готовил такое предложение в рамках совершенствования РОП по итогам встречи с одной из табачных компаний», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Одна электронная сигарета обычно весит не менее 30 граммов. Из этого следует, что 67 млн проданных электронных сигарет превратятся в 2010 тонн отходов. При этом каждая седьмая электронная сигарета в 2021 году была произведена в России нелегально.

Электронные сигареты состоят из металла, пластика, аккумулятора и ваты. Главная проблема — как их собрать и выделить из общей массы отходов. Если их удалось выделить, то утилизаторы могут разобрать и отправить устройства на переработку. Однако обязательно на сортировке должен накапливаться достаточный объем вейпов, чтобы было выгодно покупать вторичные ресурсы такого типа. Более того, если электронная сигарета была произведена нелегальна, то в ней мог использоваться трудно перерерабатываемый вид пластика.

Расширенная ответственность производителей (РОП) — механизм экономического регулирования, который позволяет экономически стимулировать сбор и извлечение полезных фракций. В 2019 году была запущена реформа РОП, и в конце декабря 2020-го была утверждена Концепция совершенствования механизма РОП. После принятия соответствующего законопроекта норматив утилизации за упаковку составит 100%, а на товары будет ежегодно повышаться. Производители смогут либо самостоятельно выполнять нормативы утилизации, либо платить экосбор. В то же время, экосбор будет рассчитываться с понижающим коэффициентом, если при производстве упаковки используется вторсырье. Средства экологического сбора пойдут на строительство объектов обращения с отходами, закупку контейнеров для раздельного сбора и возмещение затрат утилизаторов.