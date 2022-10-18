РЭО: россияне ежегодно выбрасывают 500 кг золота в составе электронных отходов | 360°

18 октября 2022, 10:59
РЭО: россияне ежегодно выбрасывают 500 кг золота в составе электронных отходов
До 500 килограммов золота может оказываться на свалках России ежегодно. Примерно столько драгметаллов может находиться в составе отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Как сообщил Российский экологический оператор на Российском экологическом форуме, всего в стране перерабатывается 5% таких отходов. Большая часть из них составляет бытовая техника, это около 955 тысяч тонн.
«В России ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования. Большая часть отходов электроники — это бытовая техника (67%, или 1 млн тонн). Всего 5% отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) перерабатывается в России, остальное захоранивается и наносит непоправимый вред окружающей среде. В среднем содержание драгметаллов в печатных платах составляет от 25 граммов на тонну. Отсюда можно сделать вывод, что россияне выбрасывают около 955 тысяч тонн бытовой техники, в составе которой может находиться более 0,5 тонны золота! Все это можно было бы направлять на утилизацию. Исправить ситуацию поможет введение реестра добросовестных утилизаторов, а также формирование требований к утилизации электротехники», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Реклама
Реклама
РЭО приводит данные ИТС 15−2021 (информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям). Согласно ним, драгоценных металлов в печатных платах содержится от 25 граммов на тонну. А в среднем это от 25 до 1000 граммов золота на тонну, от 250 до 5000 граммов серебро, от 5 до 40 граммов платины и от 5 до 100 граммов палладия.Что касается остальных видов электронных отходов, то они представляют собой климатическое и холодильное оборудование (22%), IT-оборудование и офисную технику (9%), ртутьсодержащие источники света (2%). В РЭО ранее называли проблему утилизации электротехнического и электронного оборудования, которая существует на рынке утилизации. На нем присутствует множество недобросовестных утилизаторов. В итоге переработка не имеет достаточной глубины, в итоге захоранивается большой объем токсичных отходов, растет число незаконных свалок, а системы централизованного сбора техники со стороны крупных отходообразователей нет. В РЭО считают, что необходимо ввести централизованный сбор электро-отходов, заняться стимуляцией глубокой переработки, сформировать конкретные требования к обращению с такими отходами и внедрить эффективное регулирование на законодательном уровне, используя наилучшие доступные технологии. С 2023 года закрыть свою ответственность в рамках расширенной ответственности производителя (РОП) можно будет только у верифицированного утилизатора, который входит в реестр, формируемый РЭО совместно с Росприроднадзором. У утилизаторов проверяют мощности и источники сырья. Реестр утилизаторов отходов базируется в ЕФГИС УОИТ (Единая государственная система учета отходов от использования товаров),
Реклама
Реклама