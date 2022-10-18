РЭО: россияне ежегодно выбрасывают 500 кг золота в составе электронных отходов | 360°

Экология 18 октября 2022, 10:59 РЭО: россияне ежегодно выбрасывают 500 кг золота в составе электронных отходов

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До 500 килограммов золота может оказываться на свалках России ежегодно. Примерно столько драгметаллов может находиться в составе отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Как сообщил Российский экологический оператор на Российском экологическом форуме, всего в стране перерабатывается 5% таких отходов. Большая часть из них составляет бытовая техника, это около 955 тысяч тонн.

«В России ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования. Большая часть отходов электроники — это бытовая техника (67%, или 1 млн тонн). Всего 5% отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) перерабатывается в России, остальное захоранивается и наносит непоправимый вред окружающей среде. В среднем содержание драгметаллов в печатных платах составляет от 25 граммов на тонну. Отсюда можно сделать вывод, что россияне выбрасывают около 955 тысяч тонн бытовой техники, в составе которой может находиться более 0,5 тонны золота! Все это можно было бы направлять на утилизацию. Исправить ситуацию поможет введение реестра добросовестных утилизаторов, а также формирование требований к утилизации электротехники», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО приводит данные ИТС 15−2021 (информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям). Согласно ним, драгоценных металлов в печатных платах содержится от 25 граммов на тонну. А в среднем это от 25 до 1000 граммов золота на тонну, от 250 до 5000 граммов серебро, от 5 до 40 граммов платины и от 5 до 100 граммов палладия.