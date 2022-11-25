Экология 25 ноября 2022, 16:52 Россияне ежегодно выбрасывают 1,7 миллиона тонн электронных отходов

Читать 360tv в

На переработку попадает 30-40% электролома.

Менее половины отработанных гаджетов и выброшенной бытовой техники попадают на переработку, этот показатель не превышает 30-40%, сообщили в Российском экологическом операторе. Всего в России ежегодно образуется 1,7 миллиона тонн электронных отходов.

Реклама

«У нас показатель составляет где-то от 30 до 40%. Мы бы, конечно, хотели его довести до 100%, потому что в электронном ломе практически все является крайне востребованным продуктом», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Для утилизации таких отходов в стране строятся новые мощности. Такие предприятия уже действуют в Московской и Орловской областях. При утилизации на этих заводах извлекают лом алюминия, нержавеющей стали, пластик, медные катоды и драгоценные металлы.

Завод «Аурус» в Орловской области в год перерабатывает до 14 000 тонн печатных плат и около 20 000 медного лома. Из изделий получают золото, серебро, платину и палладий. В рамках законодательства компания продает драгметаллы Центробанку, пополняет золото-валютные резервы России.

«Электроника — это поликомпонентное сырье, оно содержит в себе черные и цветные металлы, стекло, пластик. Безусловно, каждая из этих фракций поступает на новый производственный цикл», — отметил представитель корпорации «Экополис» Илья Федоров.

Старую технику можно сдать практически в любой точке ее продаж.